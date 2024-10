Cristiano Ronaldo crea una exclusiva colección de relojes: 146.000 € cuestan los más caros

Cristiano Ronaldo y Jacob & Co., fundada por el diseñador Jacob Arabo, han creado un reloj edición limitada del astro portugués. La empresa estadounidense de joyería y relojes de pulsera y el delantero del Al-Nassr llevan más de 20 años trabajando juntos. Después de tanto tiempo de colaboración, las dos partes han decidido trabajar juntos para crear una colección de alta gama que presenta dos diseños especiales: el Flight of CR7 y el Heart of CR7.

El propio futbolista portugués se mostró muy feliz en redes sociales tras el anuncio de esta nueva colección de relojes: «Siempre he soñado con tener mi propia colección de relojes. El Flight of CR7 y el Heart of CR7 de Jacob & Co. están inspirados en algunos de mis momentos más emblemáticos en el terreno de juego. Espero que te gusten tanto como a mí».

Estos dos modelos incluyen algunas de las poses más legendarias de la carrera del luso, con su icónico número 7 impreso en oro en el fondo de un cristal de zafiro. Además, han incrustado en un lateral del diseño del reloj la firma de Cristiano Ronaldo y su famoso logo CR7. Jacob & Co. ha fabricado solo 999 piezas de esta edición limitada y los precios oscilan entre 29.000 y 160.000 dólares (entre 26.000 euros y 146.000 euros).

No obstante, a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ha recibido algún reloj de la marca de regalo, cuyo valor es muy superior al de estos nuevos modelos de su colección exclusiva personalizada. Jacob Arabo, propietario y fundador de Jacob & Co. le regaló un reloj especial Twin Turbo Furious Baguette cuyo valor estimado es de 1,3 millones de dólares.

El luso podría haberse dado el gusto de comprarse esa exclusiva pieza, ya que es el deportista mejor pagado del mundo. Según Forbes, el delantero de 39 años ha tenido unos ingresos estimados de 260 millones de dólares (algo más de 239 millones de euros) en este último año, una cantidad récord para un futbolista.

Cristiano Ronaldo, centrado en el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está centrado en la temporada con el Al-Nassr. El delantero portugués ha arrancado con fuerza este curso con 8 goles y 3 asistencias en 9 partidos. Su equipo es tercero de la Liga Profesional Saudí con 14 puntos, a cuatro del líder, el Al Hilal, con 18, y a uno solo del Al-Ittihad de Karim Benzema con 15.

El ex de Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, quiere liderar a los suyos hacia un nuevo título esta temporada. El curso pasado, el Al-Nassr logró el Campeonato de Clubes Árabes tras imponerse al Al Hilal en la final por 1-2 con un doblete de Ronaldo que valió para remontar el tanto inicial del vigente campeón de Arabia Saudí.