Pese a que la nueva aventura de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se inició de una forma idílica con goles, victorias y récords, la situación ha dado un giro completo. Empezando por los últimos resultados y pasando por la relación del delantero portugués con Solskjaer, que está siendo cuestionado y podría ser cesado en su puesto como entrenador de los red devils.

El último ejemplo de que la relación entre Cristiano Ronaldo y Solskjaer no atraviesa su mejor momento sucedió este fin de semana, tras la derrota frente al Leicester por 4-2 en el King Power Stadium. El Manchester United sucumbió pese al golazo que anotó Greenwood, aunque el de Tielemans para los foxes no se quedó atrás.

A la conclusión del partido Cristiano Ronaldo, muy enfadado, procedía a marcharse directamente al vestuario para ducharse y cambiarse, pero Ole Gunnar Solskjaer intervino rápidamente para interceptarle el paso y ordenarle que se acercara a la grada donde estaban los aficionados del Manchester United. La intención del técnico noruego era que el luso, junto al resto de sus compañeros, agradecieran el apoyo y el viaje que habían hecho sus seguidores para animarles durante el choque, tal y como informa Daily Express.

Esta derrota ha puesto en el foco a Solskjaer, que comienza a ser cuestionado seriamente y su puesto comienza a correr el peligro de la destitución que siempre persigue a los entrenadores de los grandes clubes. Los fichajes de Cristiano Ronaldo, Varane o Jadon Sancho obligan al conjunto mancuniano a pelear por la Premier League y por la Champions, pero hasta el momento no están cumpliendo con las expectativas.

Además, desde Inglaterra también se informa que la relación entre Cristiano Ronaldo y Solskjaer es casi ya insalvable y hasta Sir Alex Ferguson ha tenido que intervenir. Al delantero portugués no le gusta que le cambien y ya so le ha hecho saber al técnico noruego, asegurándole que cuando no se encuentre en condiciones de jugar o terminar un partido se lo dirá para que ahí sí tenga permiso para sustituirlo.