Cristiano Ronaldo está «muy feliz» de volver al Manchester United. El astro portugués está contando las horas para su reestreno que se producirá este sábado ante el Newcastle en Old Trafford. El hijo pródigo vuelve a casa y que mejor forma que debutar delante de su afición, en el estadio donde los sueños se hacen realidad. Allí vivió momentos mágicos durante su anterior etapa y ahora regresa al lugar donde empezó todo, y lo hace con ambición: «Estoy aquí para ganar, la gente habla de la edad, pero deberían saber que soy diferente al resto», aseguró.

«Estoy muy feliz de estar de regreso. Nunca pensé que volvería, pero estoy muy orgulloso, muy emocionado y estoy deseando empezar de la mejor manera. Estoy muy feliz, mi familia también, mis hijos, todos», comentó el ex de la Juventus en una entrevista en los medios oficiales del Manchester United.

𝗥𝗲𝗱𝘀 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 🤝🔴@WesBrown24 was on hand to welcome @Cristiano back to Old Trafford — watch our special interview in full now ⤵️#MUFC | #RonaldoReturns

— Manchester United (@ManUtd) September 9, 2021