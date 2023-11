Copa del rey 2023 en directo | Todos los partidos de la primera ronda en vivo online

La Copa del Rey ya ha comenzado y este miércoles 1 de octubre se disputarán la mayoría de los encuentros de esta primera ronda. Hasta 41 partidos se jugarán a lo largo de este día aprovechando que es festivo en España. Una jornada que comenzará a las 12:00 horas con el Atlético de Lugones-Rayo Vallecano y terminará a las 21:30 horas con el duelo entre el el Rubí y el Athletic Club.

Primera ronda de Copa del Rey, en directo

¡Menos de media hora!

Quedan menos de media hora para que arranque los primeros 11 partidos de la primera ronda de Copa del Rey de este miércoles 1 de noviembre. Son los siguientes:

Peña Deportiva – Valladolid

Atlético Lugones – Rayo Vallecano

Azuaga – Cartagena

Compostela – Tenerife

Barbastro – Ponferradina

Náxara – Melilla

UCAM Murcia – Linares

Llerenense – Leganés

Navalcarnero – Alcorcón

Badalona – Cádiz

San Roque – Girona

Previa

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera ronda de la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol ha aprovechado el día festivo para que los aficionados puedan disfrutar de un gran día de fútbol con 41 partidos. La jornada arrancará a las 12:00 horas con hasta 11 encuentros con el Atlético Lugones-Rayo Vallecano, San Roque de Lepe-Girona y Badalona Futur-Cádiz como los más destacados.

A las 15:30 horas arrancará el duelo entre el CD Quintanar y Sevilla, que llega sin un Sergio Ramos que sufre una pequeña lesión muscular y Diego Alonso ha decidido darle descanso. Unas horas más tarde, a las 18:30 horas será el turno de la Real Sociedad que visita el campo del Buñol, mientras que el Hernán Cortés-Betis, otro de los grandes duelos del día comenzará a las 20:30 horas.

El Athletic Club echará el cierre a esta maratón de partidos con su duelo frente al Rubí a las 21:30 horas. Los nueve equipos de la Liga EA Sports que juegan este miércoles intentarán evitar que los pequeños den la campanada en esta primera ronda de la Copa del Rey. Aquí comienza el camino de los gigantes del fútbol español hacia la final y el sueño de los pequeños por ganar a los grandes y seguir avanzando en el torneo del K.O.

Estos primeros partidos siempre vienen cargados de alguna sorpresa. Los equipos de menor categoría sueñan con estos partidos, con jugar frente a los mejores conjuntos del fútbol español. No obstante, no será hasta la tercera ronda cuando entren los equipos de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Osasuna. Estos cuatro no aparecerán en los bombos hasta dieciseisavos de final.