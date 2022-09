Copa Davis 2022: formato, fechas, equipos, sedes y otros datos

Cada vez quedan menos días para que arranque la fase de grupos de la Copa Davis 2022. La selección española espera poder clasificarse para la ronda final, que se disputará en noviembre y pelear allí por una nueva Ensaladera que añadir a la sala de trofeos. No lo tendrá nada fácil y antes de pensar en la fase eliminatoria primero tendrán que tratar de clasificarse entre las dos mejores de su cuadro, en el que está la Serbia de Novak Djokovic.

Hace unos meses se jugaron los partidos clasificatorios para esta fase de grupos de la Copa Davis 2022 que se disputará en cuatro sedes diferente. El martes 13 arranca esta ronda que concluirá el domingo 18. Bolonia, Valencia, Hamburgo y Glasgow son las ubicaciones donde se desarrollarán los cuatro grupos que están conformados con los mejores países del mundo en este deporte.

España debutará el miércoles 14 de septiembre contra la Serbia de Novak Djokovic en un encuentro en el que no estará Rafa Nadal para representar al equipo nacional que dirige Sergi Bruguera. Canadá y Corea del Sur completan ese grupo en el que la selección española intentará acabar entre los dos primeros para avanzar de fase y disputar en noviembre la ronda final de la Copa Davis 2022.

Y es que en noviembre, del miércoles 23 al domingo 27 se disputará la ronda final de la Copa Davis 2022. Será sede única y la ciudad escogida para que los países peleen por la Ensaladera será Málaga. La provincia andaluza será el epicentro mundial del mundo del tenis y los mejores deportistas buscarán coronarse como campeones de un torneo tan histórico y apasionante como es el de la Ensaladera.

Ocho selecciones pasarán a la ronda final de la Copa Davis 2022 que se jugará en Málaga, pero primero tendrán que jugarse en septiembre esa fase de grupos que estamos esperando con muchas ganas. El cuadro A se disputará en Bolonia, Italia, mientras que el B, que es en el que está España, se desarrollará en Valencia. Por último, el C y el D serán en Hamburgo, Alemania, y Glasgow, Escocia, respectivamente.

Los mejores tenistas del mundo se reunirán en esta Copa Davis 2022, aunque tendremos alguna ausencia como la de Rafa Nadal, que no estará con España en la fase de grupos. Los Novak Djokovic, Jannik Sinner, Marin Cilic, Cameron Norrie, o Taylor Fritz, entre otros muchos, sí que han sido llamados por sus países para representarles en esta competición en la que no estará Daniil Medvedev por la no presencia de Rusia.

Fechas de la Copa Davis 2022

Fase de grupos: Del martes 13 al domingo 18 de septiembre. En cuatro sedes distintas: Bolonia, Valencia, Hamburgo y Glasgow.

Fase final: Del miércoles 23 al domingo 27 de noviembre. En Málaga.

Calendario de España en la Copa Davis 2022

España – Serbia: 14 de septiembre.

España – Canadá: 16 de septiembre.

España – Corea del Sur: 18 de septiembre.

Los grupos de la Copa Davis

Grupo A, sede en Bolonia (Italia): Italia, Argentina, Croacia y Suecia.

Grupo B, sede en Valencia (España): España, Canadá, Serbia y Corea del Sur.

Grupo C, sede en Hamburgo (Alemania): Alemania, Francia, Bélgica y Australia.

Grupo D, sede en Glasgow (Escocia): Gran Bretaña, Estados Unidos, Kazajistán y Países Bajos.

La convocatoria de España para la Copa Davis 2022

Sergi Bruguera, seleccionador de España para la Copa Davis, hizo pública la lista de convocados de cara a la fase de grupos. Carlos Alcaraz, Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers son los elegidos para intentar iniciar ese camino del combinado español a por la séptima Ensaladera de su historia y así colocarse como el país que más veces la ha ganado.