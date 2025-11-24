Convocatoria del Barcelona contra el Chelsea: Rashford viaja a Londres

El jugador del FC Barcelona Marcus Rashford es la gran novedad en la lista de convocados del entrenador blaugrana, Hansi Flick, de cara a la vista a Stamford Bridge para medirse al Chelsea este martes a las 21:00 horas en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League, mientras que también regresa a la convocatoria tras estar sancionado en el anterior duelo de Liga el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong.

«Rashford ha recibido el alta médica y está a disposición de Hansi Flick para el partido de mañana ante el Chelsea», publicó el Barcelona este lunes para anunciar el alta del delantero inglés. El conjunto culé viaja hoy a Londres y esta tarde, en Stamford Bridge, Hansi Flick y Raphinha atenderán a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa. No entrenarán en el campo británico, ya que se han ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha recibido en la previa del choque dos noticias muy positivas; la del regreso de Frenkie de Jong, después de cumplir sanción, y sobre todo la de la vuelta de Marcus Rashford, recuperado de un proceso gripal que le dejó fuera del último compromiso, el estreno liguero en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club en Liga.

Sin embargo, el equipo sigue arrastrando bajas importantes como las de Pedri, que está ya en el tramo final de recuperación, pero se queda sin poder viajar como disponible a Londres, además de Gavi y Ter Stegen, bajas de larga duración.

Convocatoria del Barcelona

La convocatoria del Barcelona para visitar al Chelsea es la siguiente: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony Bardghji.