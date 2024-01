La consultora de marca y experiencia Flecha se integra en el prestigioso Holding Best 11 Group

Este lunes se ha conocido que la consultora de marca y experiencia Flecha se ha integrado en el prestigioso Holding Best 11 Group. Esta operación representa un salto cualitativo en la oferta de servicios de Best 11, que ya incluye gestión y representación de deportistas, tecnologías avanzadas y explotación de infraestructuras deportivas, entre otras muchas.

Fundada con el leitmotiv de ser ‘relationship-centric’, en lugar de ‘user-centric’, Flecha se posiciona como un agente capaz de motivar cambios que impacten directamente en el valor de las compañías. De esta forma, prestará servicios a grandes marcas en cuanto a estrategia, ciclo de vida del cliente, digital y también aplicará su enfoque innovador en la creación, activación y desarrollo de marcas personales de deportistas, influencers o músicos.

Con la unión a Best 11, Flecha amplía el horizonte de oportunidades relacionadas con marcas y experiencias. Esta sinergia entre Flecha y Best 11 satisfará un déficit del mercado: ofrecer soluciones integrales que combinan tecnología avanzada, estrategia de marca y un conocimiento profundo del cliente.

«Esta fusión con Best 11 representa un desafío y una oportunidad única para que Flecha pueda ayudar a las compañías a expandir su potencial», afirma Joe Lozano, socio fundador de Flecha. «La combinación de nuestra experiencia en estrategias de marca con la fuerza de un grupo de la talla de Best 11 nos posiciona para ofrecer un valor sin precedentes en el mercado», destaca Miryam Soriano, socia fundadora de Flecha.

«La entrada de Flecha en Best 11 no solo refuerza el portafolio de servicios del grupo, sino que también establece un nuevo estándar en el mercado. Con Flecha, Best 11 Group se consolida como líder en el campo de la estrategia de marca y el vínculo con el cliente en un mundo cada vez más conectado, digitalizado y orientado a la personalización», concluye Esteban Granero, ex jugador del Real Madrid y fundador de Best 11 Group.