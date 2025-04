El complicado regreso de Gavi a la élite: sólo ha jugado 90 minutos en un partido en 5 meses

El regreso de Gavi a la élite, a su mejor nivel, está siendo más que complicado en el Barça. El mediocentro regresó al verde un 20 de octubre del pasado año, en un Barça-Sevilla que los culés tenían completamente dominado. Aquel disputó siete minutos, fue la tónica habitual durante el primer mes, cuando comenzó a jugar más pero nunca tanto como lo hacía habitualmente, ni por físico ni por sitio en el once de Hansi Flick. De hecho, Gavi jugó su primer partido completo, los 90 minutos, hace unos días ante Osasuna, el primero en cinco meses.

La gran temporada del Barcelona está poniendo difícil las cosas a Gavi, no sólo es fácil volver de una rotura de ligamento cruzado y menisco, de la que estuvo prácticamente un año en el dique seco, 11 meses, sino que también que reponerse a ella y hacerse valer en un equipo que está despuntando este año, que está de dulce y que parece no bajar el ritmo. Los Pedri, Olmo, Fermín, De Jong o Casadó dificultan las opciones del sevillano que ha ido sumando minutos con cuentagotas.

No se puede decir que Hansi Flick no le esté mimando. Gavi sí está jugando, está dentro de la rotación actual de un Barcelona que tiene el calendario a rebosar de partidos. Desde que regresó, ha jugado en cinco meses 28 partidos, 17 de Liga, 6 de Champions League, 3 de Copa del Rey y los 2 de la Supercopa de España. Pese a ello, el minutaje es bajo, apenas ha superado los 1.000 minutos de juego hasta el momento y ha sido titular sólo en 14 de estos encuentros, la mitad de ellos, pero siempre siendo sustituido a la hora de partido aproximadamente, exceptuando su único partido completo, el disputado ante Osasuna.

Ante el Atlético de Madrid, en el partido más importante y exigente hasta la fecha de los culés, Gavi se quedó en el banquillo. Al parecer no fue una cuestión deportiva, que Flick no le viera preparado, sino más bien un tema físico, ya que todo apunta a que tenía unas leves molestias que le impidieron salir de inicio y luego contar con minutos. Gavi se quedaba en blanco.

Es también sintomático el tiempo que lleva Gavi sin acudir a la llamada de la selección española. El sevillano disputó su último partido con los colores de España el 19 de noviembre de 2023, antes de su grave lesión, pero en todos estos meses no ha sido citado en ninguna ventana por Luis de la Fuente. Explicaciones y porqués hay muchos, pero la realidad es que a día de hoy hay muchos futbolistas por encima de Gavi, por rendimiento y regularidad, la meritocracia del actual seleccionador.

Así, no tiene pinta que este tramo final, cuando está todo en juego con el Barcelona aún vivo en los tres títulos de la temporada, Liga, Copa y Champions League, Gavi vaya a recuperar el lugar que un día tuvo, esa titularidad indiscutible que se ganó a base de sacrificio físico. Le queda aún para recuperar su mejor nivel y después de esto tendrá que convencer a Flick para que su lugar no se discuta, y por competencia no va a ser…