Gavi no encuentra su sitio en el Barça de Flick

La temporada de Gavi con el Barça está siendo una auténtica montaña rusa. El centrocampista, que comenzó el curso con la mente puesta en su recuperación de la lesión del ligamento cruzado anterior, logró convencer a Hansi Flick para ganarse un sitio en el once titular a principios de 2025… y ahora ha vuelto al ostracismo. El lío del entrenador alemán con el centro del campo parece tener a más jugadores insatisfechos que contentos, el sevillano es uno de ellos.

Gavi, formado en la Masía, ha perdido protagonismo en el esquema de Flick en el último mes y medio. Los números no mienten: tres partidos consecutivos sin ser titular y, en los dos últimos, ni siquiera ha salido desde el banquillo. Esta falta de minutos contrasta con el buen inicio de año que tuvo, cuando se erigió como una pieza importante en la Supercopa de España, con un gol y dos asistencias en los dos partidos disputados.

Pero si vamos a los últimos encuentros, Gavi ha reducido notablemente su participación a las órdenes de Hansi Flick. Es innegable la gran competencia que existe en el centro del campo, sobre todo con el buen rendimiento que está dando un Pedri que se ha echado el equipo a la espalda y que tiene un lugar asegurado jornada tras jornada. Quedan dos roles en el centro del campo y Gavi no encaja en el pivote.

Ante el Valencia en Liga comenzó su declive en cuanto a minutos. En aquella grandísima goleada del equipo, con aquel 7-1 donde Gavi fue suplente y no jugó ni un solo minuto, se han disputado ocho partidos más, tres sin participación alguna del sevillano y solamente dos titularidades. Así, en los últimos nueve partidos disputados, el sevillano solamente ha disputado 216 minutos de los 810 jugados por el Barça, por lo que no llega ni al 27% de los minutos jugados…

La última ausencia del sevillano en el once titular se dio en la victoria del Barcelona por 4-0 frente a la Real Sociedad. Aunque inicialmente se especuló con un posible castigo por parte de Flick, el técnico alemán aclaró en rueda de prensa que la suplencia de Gavi se debió a un proceso febril que sufrió el día anterior al partido. «Nos planteamos empezar con Gavi, pero ayer no se sentía demasiado bien. Por lo tanto, hemos tenido cuidado con él», explicó el míster tras el encuentro en Montjuic.

Sin embargo, el hecho de que Gavi saliera a calentar en la banda durante la segunda mitad ha generado dudas. La situación recuerda al proceso febril de Ansu Fati, quien ni siquiera fue convocado para el mismo encuentro. Si el centrocampista andaluz hubiera estado en las mismas condiciones, es poco probable que Flick lo hubiera incluido en la lista de convocados.

La teoría del castigo no es descabellada. Gavi no recibió con buenos ojos su suplencia en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. En ese encuentro, Flick apostó por Dani Olmo como acompañante de Pedri, relegando al canterano al banquillo. Gavi tuvo minutos en la segunda mitad, pero su rendimiento fue discreto. No aportó lo suficiente para ser titular en la siguiente jornada de Liga frente a la Real Sociedad, donde volvió a quedarse sin jugar.

El problema para Gavi no solo radica en sus actuaciones individuales, sino en la durísima competencia por minutos en el centro del campo blaugrana. Dani Olmo se ha convertido en un fijo para Flick gracias a su capacidad asociativa, mientras que Fermín López aporta una mayor contundencia en el área rival. Gavi, por su parte, no ha logrado definir un rol claro en el equipo, lo que pone en duda su continuidad en los planes del técnico alemán y el Barça.