Flick reivindica a su Barça: «Nadie esperaba que estuviésemos tan bien a estas alturas»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa del duelo de Liga en el que el Barcelona recibirá a la Real Sociedad (Olímpico de Montjuic, 16:15) con el objetivo de defender el liderato.

«Es un gran equipo, saben defender, pero también con el balón tienen muy buenos jugadores. Tenemos que estar preparados mañana», comenzó el entrenador del Barcelona en rueda de prensa sobre su rival de este domingo.

Flick valoró la juventud del equipo y no le dio importancia: «No, para mí la cuestión es cómo entrenamos. Es muy bueno y nos estamos enfocando en el próximo partido, es lo que venimos haciendo los últimos días. Tengo muchas ganas del partido de mañana. Y debemos saber cómo gestionar el resto de situaciones. Algunos cambios, es normal, todos los equipos tienen estas situaciones. Da igual lo joven o veterano que seas como jugador. Tenemos muy buenos jugadores».

El entrenador azulgrana confirmó rotaciones para el partido contra la Real Sociedad antes de la Champions: «Sí, creo que cambiaremos cosas. Como ya hemos dicho, necesitamos jugadores frescos, que estén bien. Es un buen día para hacerlo, habrá cambios. Pero no diré cuáles».

Sobre lo de jugar en domingo y no en sábado: «Bueno, esta temporada están sucediendo muchas cosas. Evidentemente, los entrenamientos tienen que ir variando en función de las necesidades. Es muy increíble tener partido contra Las Palmas, Valencia, Sevilla. Llegamos de madrugada, solo nos quedaba un entrenamiento hasta el siguiente partido. Lo hicieron genial. Nos interesa estar enfocados, no hay excusas. Claro que a veces creo que en Alemania u otro país todo es distinto. Aquí a veces no les importa esto. Pero el calendario que tenemos no da muchas opciones más. Dos o tres partidos por semanas, sé que no es fácil ajustar y gestionarlo. Tenemos que hacer lo que podamos, tener a jugadores frescos. Y lo daremos todo. De momento, tenemos tres competiciones, luchamos por tres títulos y cuando empezamos sabíamos que llegaría marzo. Día 1 de marzo y creo que no nos esperábamos estar con todo esto en juego».

«Yo no ofrezco nada a los jugadores, es un trabajo de Deco y los demás. Estamos muy felices con él, por supuesto. Puedes preguntarle a Deco sobre su renovación», dijo Flick sobre Szczesny.

Tampoco quiso mojarse Flick sobre los partidos de Real Madrid y Atlético de Madrid: «Como siempre digo, nos enfocamos en nosotros. Tenemos que hacer nuestro trabajo, da igual si jugamos antes o después, es así».

«Claro que hemos hablado. Siempre hablamos, también cuando ganamos. Analizamos el partido siempre. Mostramos lo que podemos mejorar. No siempre va precisamente sobre presionar delante o la defensa. En algunos momentos lo hicimos muy bien. Todo el mundo aceptó la estrategia, quedó más que claro. Es la manera correcta de hacer las cosas, somos un equipo y siempre queremos aprender y mejorar», comentó Flick sobre la línea defensiva tan adelantada en los últimos minutos de partido.

«Hay que enfocarse en el siguiente partido. Ahora Real Sociedad. Hay que ver las cosas de forma positiva, estamos mejor que aquel partido. El equipo tiene buenas cualidades y hay que demostrarlas. No hay temor, sí respeto», afirmó Flick ante la prensa.

«Creo que Frenkie ha mejorado mucho el último mes. Creo que ‘Casa’ está mucho más en la defensa, cuando necesitamos más estabilidad. Es un jugador que puede hacer muchas cosas. Estamos muy enfocados en la defensa. Con Frenkie tenemos más posesión, sabe cómo confrontarse en según qué situaciones. Casadó es muy joven y puede mejorar mucho. Ya lo dije, está en su primera temporada, trabajando bien. Estoy muy satisfecho con él. Puede estar muy orgulloso», confirmó.

Flick terminó confirmando una nueva lesión de Christensen: «Estoy muy feliz por la situación, necesitamos para esta posición jugadores muy buenos (sobre Araujo). Todo el mundo ve a Andreas, que ha tenido una lesión en el entrenamiento. Habrá que esperar y veremos hasta qué punto es grave. Esperemos que no sea demasiado grave. Ha terminado antes de hora. Tenemos defensas muy buenos. Con Ronald llegó tras una lesión larga y lo hace muy bien. Es muy buen líder y lo tiene todo».