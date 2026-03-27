Colas en Decathlon por las zapatillas New Balance perfectas para correr y para salir que no te vas a quitar esta primavera
Las colas en Decathlon se han convertido en una escena cada vez más habitual en los últimos días por unas zapatillas que están arrasando justo a tiempo para la primavera. Se trata de las New Balance Fresh Foam 520 V9, un modelo que ha conseguido llamar la atención de muchas clientas que buscan un calzado cómodo, bonito y a buen precio. Lo que en principio parecía una opción más dentro de la sección de running ha terminado convirtiéndose en uno de los productos más buscados en tiendas y online, hasta el punto de que algunas tallas están volando en cuestión de horas.
Parte del éxito radica en su diseño sencillo y fácil de llevar. El color blanco, que nunca pasa de moda, y sus detalles en rosa y azul, hacen que estas zapatillas encajen con casi cualquier look, desde ropa deportiva hasta conjuntos más informales para el día a día. Muchas de las mujeres que las compran no lo hacen solo para correr, sino también para usarlas a diario, algo que ha ayudado a que se conviertan en una especie de básico de armario esta temporada.
Pero si hay un motivo claro detrás de este fenómeno es el precio. Actualmente están rebajadas y se pueden comprar en Decathlon por 49,99 euros (su precio original era de 69,99€), una cifra que ha llamado la atención de muchas consumidoras que buscan calidad sin gastar demasiado. Esta oferta ha provocado un efecto inmediato, más gente interesada, más visitas a tiendas e incluso colas en algunos momentos del día.
Las New Balance que arrasan en Decathlon
Este modelo Incorpora una mediasuela con tecnología Fresh Foam que ayuda a suavizar el impacto en cada paso, algo que se nota especialmente al caminar o correr durante varios minutos seguidos. Además, están fabricadas con una parte superior de malla ligera que permite que el pie respire mejor y evita la sensación de calor, mientras que la suela de goma aporta buen agarre en superficies como el asfalto. A esto se suma un peso bastante ligero (en torno a los 220-230 gramos) y detalles como las ranuras de flexión, que facilitan que el pie se mueva de forma más natural al pisar.
Las que ya las han probado destacan sobre todo la comodidad. Son ligeras, transpirables y cuentan con una amortiguación que resulta agradable tanto para salir a correr como para caminar durante horas. Esto las convierte en una opción muy atractiva para aquellas que están empezando a hacer deporte o simplemente quieren unas zapatillas que no molesten después de un día largo.
Además, este tipo de éxito refleja un cambio bastante claro en la forma de comprar. Cada vez se buscan más productos que sirvan para varias situaciones del día a día, sin complicarse demasiado. Ya no hace falta tener unas zapatillas solo para correr y otras solo para salir, sino que ahora se valora que un mismo modelo pueda acompañarte en distintos momentos, algo que estas New Balance parecen cumplir sin problema. De ahí que lo que está pasando con este modelo no es casualidad. Las Fresh Foam 520 V9 han llegado en el momento justo, con un diseño que gusta, un precio atractivo y una comodidad que convence.
