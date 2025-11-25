Colas en Decathlon por los guantes térmicos que usan los profesionales del esquí: una ganga por el Black Friday

Decathlon está arrasando en este Black Friday con un artículo que está causando sensación. Hablamos de unos guantes térmicos para la nieve, concretamente los Reusch Spirit Gore-Tex, conocidos entre los habituales del esquí o el snowboard por su calidad profesional y que, con el descuento que tienen actualmente, se han convertido en una auténtica ganga. La cadena francesa ha rebajado más de un 20% estos guantes, y eso ha bastado para que muchos aficionados hayan decidido comprarlos de cara al inicio de la temporada de deportes de nieve.

El éxito del producto no es casual. Estos guantes llevan tiempo siendo recomendados por esquiadores con experiencia, instructores e incluso competidores amateurs que buscan protección real contra el frío sin renunciar a comodidad y movilidad. La membrana Gore-Tex, conocida por su impermeabilidad total, es su gran atractivo porque mantiene las manos secas incluso en días de nieve muy húmeda. A eso se suma el aislamiento Tec Fill desarrollado por Reusch, que aporta calor constante sin convertir el guante en un bloque rígido, y unos refuerzos de piel que garantizan un agarre firme en los bastones.

Los guantes para la nieve de oferta en Decathlon

Pero lo que ha desatado la locura no es solo la calidad, sino el precio temporal que tiene con motivo del Black Friday. Decathlon vende ahora este artículo por 34,99 euros en sus tiendas físicas y en su página web, cuando su precio original era de 10 euros más hace unos días. Lo interesante también es que muchos compradores no son necesariamente esquiadores expertos. Hay quien ha decidido aprovechar la oferta para mejorar su equipo básico, quien se inicia este invierno y quiere algo fiable desde el principio, y quien simplemente busca unos buenos guantes para frío extremo sin necesidad de pisar una pista de esquí.

La sensación general es que, por lo que cuestan ahora merecen la pena aunque solo sea para ir a la nieve con la familia. Y eso explica por qué incluso tallas menos habituales están empezando a escasear. Desde el punto de vista de la tienda, todo indica que Decathlon estaba preparada para la avalancha del Black Friday, pero quizás no esperaban que un accesorio técnico generara tanta expectación. Aun así, han reforzado la reposición y recuerdan que la política de devolución es amplia, algo que da bastante tranquilidad cuando se compra con prisa para no quedarse sin producto.

Para los esquiadores habituales, la oferta ha sido una especie de regalo adelantado. Muchos coinciden en que no es fácil encontrar guantes con Gore-Tex a este precio, y menos de una marca reconocida como Reusch. Y, aunque el Black Friday apenas dura unos días, la sensación es que estos guantes ya se han convertido en uno de los artículos superventas inesperados de la temporada. Lo que podría haber pasado desapercibido como un simple descuento puntual ha terminado generando un pequeño fenómeno en plena campaña invernal: colas, comentarios en redes, tiendas con más movimiento de lo habitual y un producto técnico que ahora está al alcance de casi cualquier bolsillo.