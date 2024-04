Clasificación y parrilla de salida del Gran Premio de China de F1 2024

Red Bull ha vuelto a dominar la parrilla de salida del Gran Premio de China y Fernando Alonso se ha erigido en el único rival capaz de inquietar su dominio. Max Verstappen firmó la pole número 100 en la historia de la escudería austriaca por delante de su compañero Sergio Pérez, mientras que el piloto español abrirá la segunda línea acompañado por el McLaren de Lando Norris.

Alonso volvió a hacer la magia en el circuito de Shanghai y firmó su posición de toda la temporada en una sesión de clasificación. De esta forma, se quitó a lo grande el mal sabor de boca que le dejó la carrera al sprint, donde fue sancionado con diez segundos por los comisarios. Este domingo saldrá por el lado limpio del asfalto y decidido a retar a los poderosos coches de Red Bull.

Por su parte, Carlos Sainz saldrá desde la séptima posición después de un sábado muy complicado que empezó con un increíble duelo con Alonso en la carrera al sprint. Ya en la sesión de clasificación, el madrileño sufrió un accidente de la Q2 del que pudo recuperarse para meterse en la pelea final por la pole.

Here's how they line up for Sunday's race 👀#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/MLvZnfZyLC

— Formula 1 (@F1) April 20, 2024