Clasificación y parrilla de salida para la carrera de F1 en el GP de Arabia Saudí 2023: Fernando Alonso y Carlos Sainz

La Fórmula 1 volvió este fin de semana y lo hizo con una emocionante clasificación que se corrió en el circuito urbano de Jeddah. Todo apunta a que el GP de Arabia Saudí 2023 va a traer muchas sorpresas: esta quali ha servido para que Fernando Alonso despierte la emoción entre los aficionados españoles con su tercer puesto y por eso la carrera será de lo más interesante. Checo Pérez saldrá primero junto al ‘Nano’ en primera línea. Sainz es quinto y, el compañero de Alonso en Aston Martin, Stroll, es sexto.

Clasificación final

19.10. Hasta aquí llegó la retransmisión. Checo Pérez fue el gran vencedor tras los problemas de Verstappen en el motor. Alonso consigue colarse en la tercera posición lo que hará que mañana salga segundo en lugar de Leclerc, que tiene una penalización. Gracias por acompañarnos, os dejamos cómo quedó la clasificación final de la Q3:

1º Pérez

2º Leclerc

3º Alonso

4º Russell

5º Sainz

6º Stroll

7º Ocon

8º Hamilton

9º Piastri

10º Gasly

¡Alonso tercero y Sainz quinto!

19:03. Se acabó la qualy. Fernando Alonso ha firmado una gran Q3 y saldrá tercero en el GP de Arabia Saudí, pero en la primera línea por la penalización a Leclerc. El español logró batir a Russell y se quedó cerca de Leclerc y Checo Pérez. ‘Magic’ vuelve a ilusionarnos otro fin de semana más. Ha sido una clasificación muy ajustada, veremos a ver qué tal se comporta el Aston Martin en carrera mañana.

A Sainz se le cuela un Mercedes por delante

18.59. Carlos Sainz tendrá que ahorrar gasolina para poder repetir su vuelta porque se le ha cruzado un Mercedes.

Sale Sainz

18.55. Sale Carlos Sainz a pista. A por el podio.

¡Pérez se pone primero!

18.54. Checo Pérez se pone en cabeza tras pulverizar todos los tiempos. 1.28.265 para el mexicano, que ya hizo la pole el año pasado en Arabia Saudí.

Alonso sube dos décimas y Leclerc se pone primero

18.52. Le queda otra vuelta a Alonso, pero, de momento no mejora su tiempo en Q2. Leclerc se pone primero por delante de Fernando.

Empieza la vuelta Alonso

18.50. Alonso está en pista en busca de la pole. ¡VAMOS FERNANDO!

Comienza la Q3

18.48. Llega la hora de la verdad. 10 pilotos pelearán por la primera pole de la temporada. Ya se han quitado todos la careta, Aston Martin y Ferrari están arriba. Veremos a ver de qué es capaz el Aston Martin. 10 minutos para saber quién se llevará el gato al agua en Arabia Saudí. Alonso a la caza de la pole.

Alonso segundo y Sainz cuarto

18.45. ¡Alonso se mete segundo en la Q3! El asturiano sólo rodó una vez y únicamente le supera Checo Pérez que superó su tiempo y se metió primero, pero, Fernando va a luchar por la pole. Sainz, por su parte, se mete cuarto por detrás de Leclerc y por delante de Stroll y los Mercedes. Verstappen se queda fuera por un problema en su motor. ¡La Q3 puede ser histórica!

Se quedan fuera: 11º Hulkenberg, 12º Zhou, 13º Magnussen, 14º Bottas y 15º Verstappen.

¡Sainz se la juega!

18.38. Carlos Sainz a por su vuelta para meterse en Q3. Peligro para el español que va undécimo.

Russell cuarto

18.37. El piloto inglés se pone por debajo de Leclerc, Pérez y Alonso. Hamilton es sexto.

¡Pérez no supera a Alonso y Verstappen se baja del coche!

18.35. Checo Pérez realizó su primera vuelta se colocó segundo y no consiguió superar a Fernando. ¡La sesión ha finalizado para Verstappen que está fuera en Q2! Christian Horner se echa las manos a la cabeza.

¡Problema de motor para Verstappen!

18.32. ¡NO SE LO CREE NADIE! Max Verstappen no consigue subir las revoluciones de su monoplaza y se genera el pánico en el garaje de Red Bull. ¡Alonso sigue primero!

Alonso se pone primero y Sainz quinto

18.30. El asturiano se pone primero en la Q2 y Sainz no mejora y se pone quinto, muy lejos de su compañero Leclerc. A Verstappen, que salió con nuevos, se le ha ido el coche en el inicio de la zona rápida. No pasó a mayores.

Alonso y Stroll salen con nuevos

18.27. Los dos Aston Martin salen con neumáticos nuevos para pasar a la Q3.

Arranca la Q2

18.25. Semáforo en verde y los pilotos salen a pista para hacer su vuelta. 14 minutos para ver quién pasa a la Q3.

Termina la Q1: Norris fuera

18.22. Fin de la Q1. Max Verstappen firma el mejor tiempo de la primera qualy, seguido de Pérez, Alonso y Stroll. Se espera que la pista mejore y esos tiempos bajen. Norris se ha quedado fuera y Bottas se ha metido por los pelos. Eliminados: 16º Tsunoda, 17º Albon 18º De Vries 19º Norris y 20º Sargeant tras volver a impactar con los muros. Una primera ronda clasificatoria que hizo que los neumáticos fríos tuvieran problemas en un circuito tan estrecho.

Norris y Ocon en peligro

18.18. Ocon y Norris se disputan el decimoquinto puesto que les meta en la Q2. Momentos de tensión para Alpine y McLaren.

Sargeant se lleva un buen susto

18.16. El piloto estadounidense se va del circuito y tuvo suerte porque el impacto con su rueda en los muros de Jeddah fue mínimo.

Alonso se pone cuarto

18.13. El asturiano se pone en cuarta posición por debajo de Leclerc y de los dos Red Bull, que siguen intratables.

Trompo de Alonso

18.10. Alonso ha hecho un trompo cuando estaba empezando a tirar. Su neumático trasero no estaba a la temperatura idónea y el asturiano se lleva un susto en su vuelta de calentamiento.

Sale Alonso

18.08. Fernando Alonso ya está en pista también para realizar sus primeras vueltas. Stroll, su compañero, salió a la vez.

Verstappen en cabeza

18.07. Verstappen pulveriza todos los tiempos y se pone el primero de la Q1.

Leclerc y Sainz, a pista

18.05. Salen los dos Ferrari. Primera vuelta para Leclerc y Sainz.

De Vries se sale del circuito

18.03. El piloto neerlandés no pudo correr en los libres 3 y se ha notado en su primera vuelta de la qualy. Tuvo fortuna porque no pasó a mayores.

Arranca la clasificación del GP de Arabia Saudí

18:00. Semáforo verde, se abre el pit lane y arranca la Q1. Los dos Williams son los primeros en salir.

A sus puestos

17.55. Los pilotos ya están todos en los coches esperando a que se abra el pit lane y poder comenzar la qualy. No se muevan que esto empieza ya.

Diez minutos para el arranque

17.50. ¡Sólo quedan 10 minutos para que los pilotos salgan de sus garajes y comiencen a rodar en la Q1 del GP de Arabia Saudí! Llega el momento de la verdad. Veremos si Alonso mantiene el nivel de los libres y si Carlos Sainz se anima y recupera buenas sensaciones de cara a la carrera de mañana.

¿Cuándo fue la última pole de Alonso?

17.45. Fernando Alonso opta a conseguir en Arabia Saudí su pole número 23. La última vez que lo logró fue en el GP de Alemania 2012 (22 de julio) cuando estaba en Ferrari y peleaba con Vettel y los Red Bull por el título. Hoy, el español podría poner fin a esta sequía.

Alonso volverá a por el podio

17.40. Fernando Alonso es la mayor esperanza de esta temporada para los aficionados españoles de la Fórmula 1. El piloto asturiano buscará quedar entre las tres primeras posiciones en la Clasificación de la tarde de hoy para acercarse en la carrera de mañana a un nuevo podio que sería el segundo consecutivo. Los nervios vuelven a estar a flor de piel por volver a ver a ‘Magic’ con el Aston Martin que vuelve a tener muy buena pinta tras los libres.

Cómo llegan el resto de pilotos de la parrilla

17.35. Carlos Sainz acabó cuarto en Bahrein y también firmó una buena carrera, a diferencia de su compañero de equipo Charles Leclerc que tuvo que abandonar. Lewis Hamilton logró terminar quinto y su compañero en Mercedes, George Russell, séptimo. Entre ellos, el Aston Martin de Lance Stroll. Ahora hay que estar atentos para saber si en el GP de Arabia Saudí se repiten resultados parecidos o comienzan a verse cambios y mejoras en los monoplazas que participan.

La previa

17:30. Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Arabia Saudí de F1, la segunda prueba de la temporada. El Circuito de la Corniche de Jeddah será el escenario donde los pilotos pondrán a prueba su destreza y demostrarán si lo visto hace dos semanas en Bahrein fue fruto de la suerte o si realmente estas posiciones son a las que nos van a acostumbrar a lo largo de la temporada. Habrá que estar muy atentos a lo que son capaces de hacer Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El Mundial de Fórmula 1 2023 arrancó con el GP de Bahrein. Max Verstappen se paseó en el circuito de Sakhir y logró ganar una carrera que siempre tuvo en el bolsillo. Su compañero de Red Bull, Checo Pérez, terminó la prueba en segundo lugar, demostrando así que la escudería austríaca apunta a repetir la superioridad que exhibió en la pasada edición del campeonato.

Pero, sin duda, el gran nombre de este inicio de Mundial de Fórmula 1 2023 es el de Fernando Alonso. El asturiano no pudo debutar con Aston Martin con mejores sensaciones que las vividas en Bahrein. El bicampeón del mundo firmó unas sesiones previas impresionantes y en la carrera consiguió acabar tercero, subiéndose al podio, algo que intentará repetir en el GP de Arabia Saudí. Para ello, tendrá que prolongar en la qualy las buenas sensaciones mostradas en las tres sesiones de libres en las que no bajó de las tres primeras posiciones.

A qué hora empieza la clasificación de la F1 hoy

La clasificación de la Fórmula 1 para la carrera en el circuito urbano de Jeddah será este sábado 18 de marzo a partir de las 18:00 horas.

Dónde ver la Fórmula 1 hoy en directo

Podrás ver la clasificación de la F1 en directo por televisión a través del canal DAZN F1 de DAZN, que pueden ver los abonados al paquete Deportes de Movistar+. Pero además, podrás seguir en directo cómo queda la parrilla de salida de la F1 hoy a través de la web de OKDIARIO, donde te contaremos todo lo que ocurra en la clasificación hoy.

Por qué Fernando Alonso lleva flechas en el casco

No hay duda de que Fernando Alonso despierta mucha simpatía entre los aficionados a la Fórmula 1 y no es para menos porque a sus 41 años, el piloto asturiano ha labrado una magnífica carrera y está demostrando que sigue al mejor nivel. Por eso cada detalle y cada movimiento de Alonso se mira con lupa y, obviamente, hay un detalle de su casco que no ha pasado desapercibido. Fernando Alonso siempre lleva flechas en sus cascos y eso se debe a que cuando tenía 12 o 13 año, el asturiano tenía que ponerle pegatinas a un kart de radiocontrol que le habían regalado y tenían forma de flecha. Como fue un regalo que le hizo tanta ilusión, Alonso decidió ponerle las mismas pegatinas a sus cascos y ya se ha convertido en una tradición.