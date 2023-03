Fernando Alonso sigue sin bajarse del podio en Arabia Saudí

Fernando Alonso y Carlos Sainz se han colocado tercero y séptimo, respectivamente, en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. El cuarto puesto de Lance Stroll reafirma que la escudería británica mantiene sus excelentes sensaciones de este arranque de curso, pero siempre con la necesaria prudencia que demanda una tanda inicial de libres.

Tercero en la carrera de Bahrein, por el momento Alonso sigue subido al podio, aunque sea en el oficioso de los entrenamientos libres. Hasta la segunda sesión no se podrá tomar una foto más real del estatus, pero empezar arriba siempre es un impulso, más todavía en un circuito que pintaba desfavorable para los coches verdes.

Siete décimas perdió Alonso respecto al mejor del día, una vez más Max Verstappen, quien demostró haber superado por completo el virus estomacal que le obligó a retrasar su viaje al circuito de Jeddah. Red Bull sigue monopolizando la manija del campeonato y Sergio Pérez se colocó segundo a medio segundo de su compañero de equipo.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁

Max Verstappen leads the way in Saudi #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/n7pBrBRhAp

— Formula 1 (@F1) March 17, 2023