John Wall ha confesado que estuvo muy cerca de quitarse la vida. El nuevo jugador de Los Angeles Clippers relata los problemas de salud que atravesó tras romperse el tendón de Aquiles en 2018. El base estadounidense que milita en la NBA reconoce que vivió uno de los momentos más oscuros de su vida puesto que la lesión le coincidió con la muerte de su madre, lo que le llevó a pensar en el suicidio.

«Estuve muy cerca de quitarme la vida», comienza diciendo John Wall, que a sus 32 años se ha convertido en toda una superestrella de la NBA, donde ha ganado más de 232 millones de euros a lo largo de toda su carrera. Wall, que ha sido cinco veces All-Star de la NBA, desvela que todo ocurrió muy rápido, en poco tiempo pasó de tocar el cielo a casi perderlo todo en cuestión de tres años.

«Para mí, todo sucedió muy rápido. En el lapso de tres años, pasé de estar en la cima del mundo a perder casi todo lo que me importaba. En 2017, estoy saltando sobre la mesa del locutor en Washington después de forzar el séptimo partido en la serie contra Boston, y soy el rey de la ciudad. Pienso que soy un mago de por vida», reconoció el que fuera número uno del Draft en 2010.

«Un año después, me rompí el tendón de Aquiles y perdí el único santuario que he conocido: el juego de baloncesto. Terminé con una infección tan grave por las cirugías que casi tuve que amputarme el pie. Un año después, perdí a mi mejor amiga en todo el mundo, mi madre, por cáncer de mama…», relata John Wall en una carta en The Players Tribune.

Además, durante una entrevista NBC Sports en agosto de este año, el nuevo base de los Clippers reconoció que «es el lugar más oscuro en el que he estado. Quiero decir… en un momento pensé en suicidarme». Tras la muerte de su madre y la grave lesión, John Wall cayó en una depresión muy fuerte que le llevó a pensar en el suicidio.

«Fue entonces cuando comencé a ir a un lugar realmente oscuro. Los pensamientos jugaban en mi cabeza como… «mi mejor amiga se ha ido. No puedo jugar al juego que amo. ¿Quién está ahí para sujetarme ahora? ¿Cuál es el punto de estar aquí?», desvela el jugador estadounidense que milita en la NBA que reconoce que sus hijos le ayudaron a salir de esta situación y a no tener esos pensamientos suicidas. No obstante, Wall, cuenta que no fue capaz de seguir adelante hasta que reconoció que tenía un problema y fue entonces cuando recurrió a un profesional para que le ayudara.