Bombazo en la NBA, especialmente para la crónica rosa y el salseo en la mejor liga de baloncesto del mundo. En las últimas hora los paparazzi han cazado juntos en Miami a Larsa Pippen, ex mujer del ex jugador de los Chicago Bulls, con el Marcus Jordan, el hijo del mejor jugador de la historia del deporte.

La ex mujer de Pippen, de 48 años, y el hijo de Jordan, que tiene 31, habrían estado compartiendo momentos en Miami, lugar donde fueron fotografiados. Según los testigos, ambos habrían intentando mantener un perfil bajo y no hubo signos evidentes de gestos de afecto en público.

