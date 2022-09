El propietario del Real Mallorca, Robert Sarver, ha sido suspendido durante un año por la NBA por «incentivar presuntamente un ambiente laboral tóxico, misógino y racista». Además se le impone una multa de 10 millones de dólares y se le obliga a asistir a un curso de reeducación. Dados precedentes anteriores se esperaba una sanción mucho más dura, pero la NBA no ha podido probar taxativamente ninguna de las acusaciones esgrimidas contra el máximo accionista de los Suns de Phoenix. En principio el Mallorca no debería resultar afectado en absoluto.

La ESPN, la cadena que lanzó las acusaciones contra Sarver, ha anunciado de esta forma en las redes sociales el veredicto de la NBA contra el propietario de los Suns y del Real Mallorca.

Breaking: Suns owner Robert Sarver has been suspended one year and fined $10 million by the NBA as a result of the league’s investigation into allegations of racism and misogyny, the league announced.

More: https://t.co/pHViuGV6K6 pic.twitter.com/VEmDpFxYYJ

— ESPN (@espn) September 13, 2022