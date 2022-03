Chimy Ávila se ofrece para ser el delantero de la selección española en el próximo Mundial de Qatar. El delantero de Osasuna dejó claro en una entrevista concedida desde Argentina que diría que «sí» a una llamada de Luis Enrique.

«Tengo los documentos para poder representar a España y, si me citan a las dos (selecciones) juntas, sería difícil elegir. Pero si me llaman de España le diría que sí, no lo dudo», afirmó Chimy Ávila en una entrevista concedida en la que dejó claro que tiene la doble nacionalidad y que podría acudir a las próximas citas con la selección española.

«Tengo la sangre argentina, pero muchas veces mi cabeza piensa qué estoy haciendo mal o qué pasa que no tengo la oportunidad», afirmó en una entrevista con el canal argentino TNT Sports.

«Vi como le disparaban a la gente»

Además de temas deportivos, durante el tiempo que estuvo en directo, al Comandante no le tembló el pulso a la hora de charlar sobre asuntos más personales con los que más de una vez ha regalado titulares a los medios de comunicación.

Chimy Ávila contó una dura anécdota: «He estado jugando en mi barrio y vi cómo le disparaban a gente delante de mí por un penalti o por no querer pagar las cosas cuando perdió».