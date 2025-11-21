Una chilena de Hugo Duro derriba el muro del Levante y saca al Valencia del descenso

Hugo Duro se convirtió en el héroe del derbi valenciano con un soberano golazo en la recta final del choque en Mestalla. El delantero del Valencia derribó el muro planteado por Levante en un encuentro poco vistoso, con clarísimo dominio local y que finalmente decantó una genialidad del ariete che en el minuto 79 y que desató la locura entre su afición.

Con este triunfo, el Valencia sale de los puestos de descenso y al mismo tiempo mete todavía más abajo a un Levante rácano y que la tuvo en el minuto 89 tras un error grosero de Gayá que desperdició Morales. El equipo de Corberán suma 13 puntos en 13 jornadas, mientras que los granotas solamente alcanzan los nueve a estas alturas de la temporada.

El Valencia puso muchísimo más sobre el verde con un sinfín de ocasiones desperdiciadas por sus delanteros ante la buena labor del portero Ryan. Rioja, Danjuma o Raba despertaron los ‘uys’ en la grada y finalmente el instinto de Hugo Duro fue el que resolvió el encuentro con uno de los tantos más bellos de la historia de los derbis.

LO QUE ACABA DE METER HUGO DURO PARA GANAR EL DERBI VALENCIANO. QUE VIVA EL FÚTBOL. pic.twitter.com/Kq5LgzXlZ8 — Don Oblak (@DonOblak) November 21, 2025

Gayá puso un centro al corazón del área y Hugo Duro se revolvió en el aire para enganchar un golazo de chilena que estableció el definitivo 1-0 en el marcador. El Valencia sufrió ante su eterno rival, pero supo templar los nervios para sumar definitivamente tres puntos que le saben a gloria.

Al término del encuentro hubo una trifulca entre Moreno y Hugo Duro que obligó a varios jugadores de ambos equipos a intervenir. El colegiado enseñó una tarjeta amarilla al delantero y héroe local tras pitar el final del encuentro. El derbi fue fiel a los derbis: vibrante, intenso y muy caliente.