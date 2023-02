Casemiro, capitán en la sombra

Casemiro ha caído de pie en el Manchester United. Lejos de aquel estereotipo con el que se golpea al jugador que sale del Real Madrid y no repite éxitos, el brasileño se ha convertido en ídolo desde el primer día en un club que ha resurgido de la mano del centrocampista que se ha convertido en el líder del vestuario. Es el capitán en la sombra y ya se prepara el futuro brazalete para un futbolista único que quiso probar una nueva experiencia después de una carrera de vino y rosas en el Real Madrid. Este jueves vivirá un clásico particular contra el Barcelona en el día en el que cumple 31 años.

«Es el padre de todos y el líder del vestuario, lo mismo que hacía en el Real Madrid». Estas palabras salen de la boca de una persona muy próxima a un Casemiro que ha ganado autoridad en el vestuario pocos meses después de aterrizar en Old Trafford previo pago de alrededor de 70 millones. Lejos de llegar a la caseta del United engordado por su éxito del Real Madrid, a Manchester llegó un futbolista humilde que aprende e intenta inculcar valores a los jóvenes mirlos del United.

«Aconseja a los jóvenes, les pide que se queden más tiempo en el gimnasio y les anima a que se cuiden mejor», relatan fuentes del vestuario a OKDIARIO. Esta frase resume a la perfección lo que supone el ex del Real Madrid en las entrañas de Old Trafford. Pero de la empatía no sólo vive el hombre, además de liderazgo en el interior, en el campo el brasileño también se ha convertido en el faro que guía el resurgir del Manchester de Ten Hag.

Con Casemiro sueñan en grande

El Manchester United ha vuelto a soñar en grande esta temporada y buena culpa de ello la tiene Carlos Henrique Casemiro. Xavi recalcó en la rueda de prensa previa al partido que el United ha vuelto por sus fueros y los números lo demuestran: en Premier sólo está a tres puntos del City y no es descartable que acabe peleando por el título a final de temporada. Hace poco parecía impensable, pero con la figura de Casemiro como capitán en la sombra se han ganado el derecho a soñar.