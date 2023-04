Resultados carrera sprint del GP de Bakú de Fórmula 1, en directo: Alonso y Sainz, hoy en vivo online

Sergio Pérez se lleva la carrera al sprint en el Gran Premio de Azerbaiyán y se lleva los ocho puntos, el máximo posible. Cabe recordar que las posiciones conseguidas hoy no afectan a la prueba del domingo pero ya se conocen los ocho pilotos que el sábado ya consiguieron puntos. Leclerc y Verstappen completaron el podio, Sainz salía quinto y acabó en el mismo puesto y Fernando Alonso consiguió avanzar dos posiciones y acabó sexto, por lo que se llevó tres puntos. En OKDIARIO te hemos contado todo lo sucedido en la carrera al sprint de Fórmula 1 en el GP de Azerbaiyán y nosotros ya pensamos en la carrera del domingo donde nuestros pilotos buscarán el podio en Bakú.

Carrera al sprint de F1 hoy, en directo

Raja Verstappen de Russell

«No está arreglado con Russell, no entiendo porque tuvo que arriesgar tanto en la primera vuelta. Me lo ha explicado pero no tiene sentido para mí. Acabamos terceros y conseguimos puntos. Hay un agujero que no pinta bien en el coche y nos centraremos en mañana».

¡Acabó la carrera al sprint!

Sergio Pérez se llevó la carrera al sprint en Bakú y se lleva los 8 puntos que se otorgan al primer clasificado. Leclerc consiguió resistir los intentos de Verstappen para adelantarle y conforman la segunda y la tercera posición. Sainz se queda donde estaba y es quinto, por lo que se lleva cuatro puntos y Fernando, que subió dos posiciones, se lleva tres.

¡CHECO VA A POR TODAS! 🔥 Victoria para Pérez en el Sprint de Bakú#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/oeMcXjDaxL — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

¡Leclerc segundo!

Leclerc consiguió resistir la embestida del holandés y consigue la segunda posición en Bakú. Con este resultado ya ha conseguido más puntos que los que tenía a día de hoy en la clasificación (7). Qué bien resistió el monegasco porque Verstappen venía lanzado.

Verstappen con DRS

Va con todo el holandés para emprender el ataque final en las últimas dos vueltas. Podría haber doblete de Red Bull en el sprint. En breves lo conoceremos. Comienza la batalla por la segunda plaza.

Leclerc pierde el DRS con Pérez

Ojo que se podría complicar la vida el monegasco porque ha perdido la opción de DRS respecto a Pérez, que es el que más ritmo tiene con diferencia. Dos puestos más abajo se encuentra Russell defendiéndose de Sainz, que sigue intentando dar caza al británico. ¿Se estarán conformando los pilotos con estos puestos? Recordamos que aquí cada punto cuenta y Alonso ahora mismo se estaría embolsando tres más con esa P6.

Sigue la lucha particular de Verstappen

Pierde el DRS el holandés pero sigue empeñado en adelantar a Leclerc y llevarse los siete puntos del sprint. Ese está siendo el gran duelo de hoy pero parece que el campeón del mundo se está descolgando poco a poco y quedan cinco vueltas. Para en boxes Ocon.

Se activa el compañero de Alonso

Gran adelantamiento de Stroll a Albon para ponerse octavo. Se sitúa el canadiense donde empezó Alonso la carrera. Buen ritmo del número dos de Aston Martin.

Vuelta rápida para Verstappen

Vaya duelo indirecto entre los dos Red Bull por la vuelta rápida. Para uno y para otro. Ojo que Verstappen mira a Leclerc cada vez de más cerca. ¿Le conseguirá adelantar? Quedan sólo seis vueltas para que esto acabe.

Alonso puede usar el DRS

El asturiano está al acecho de Carlos Sainz, que se está defendiendo como gato panza arriba. ¿Viviremos una nueva batalla entre nuestros dos pilotos españoles? Como está la carrera al sprint, no hay ni un segundo de pausa. Vuelta rápida para Pérez.

Pérez se pone primero

Fácil adelantamiento de Pérez a Leclerc para ponerse en cabeza. Lo de este Red Bull es una auténtica locura y le da de sobra para irse hasta la primera posición. Ojo que ahora el monegasco tiene que aguantar la segunda plaza al mismísimo Verstappen, que va con todo.

Checo Urban Fashion ¡Qué bien lo hizo para adelantar a Leclerc! 🔥#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/NnBS7UyDnt — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

¡Se reanuda la carrera!

Verstappen se la devuelve a Russell y se pone tercero. Que agresivos salieron Sainz y Alonso. ¡El asturiano adelanta a Hamilton y se pone sexto! Vaya batalla se va a vivir entre ambos. Alonso se tiene que defender de su eterno archienemigo. Ahora no le puede fallar el DRS.

A río revuelto, ganancia de p̷e̷s̷c̷a̷d̷o̷r̷e̷s̷ Fernando Alonso ¡Qué listo para robarle la cartera a Hamilton! 😍#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/L40UlZpA25 — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

Retiran a Tsunoda

Salió el japonés con neumáticos de repuesto pero el problema es otro. Vaya fin de semana para Alphatauri. Al parecer el coche está sufriendo un problema de suspensión. Se va el Safety-Car en Bakú.

Verstappen no da crédito

Le comunican a Verstappen desde el pit que su coche ha sufrido algunos daños y el holandés se quejó de la conducción de Russell, dudando de que el adelantamiento fuera correcto. Se está investigando el incidente de Tsunoda, que ha vuelto a pista con cuatro neumáticos en su monoplaza. En breves se marchará el coche de seguridad y se relanzará la carrera al sprint.

¡Safety-Car en Bakú!

Como dijimos anteriormente, Russell y Verstappen se tocaron tras la salida y antes de que el inglés le adelantara el Red Bull del holandés chocó levemente contra el muro y desprendió fibra de carbono. Ojo que no se le complique el sprint al campeón del mundo. Sale el coche de seguridad.

¡Virtual Safety-Car!

Hemos podido ver una rueda desprendida de un vehículo yendo cuesta abajo por el circuito. El Alphatauri de Tsunoda perdió una rueda en la salida y el neumático está obstaculizando al resto de los pilotos. El incidente se produjo cuando en la curva 15 impactó con un muro. Bandera amarilla en Azerbaiyán. Ahora sí que pueden aprovechar los pilotos que quieran hacer alguna modificación.

¡ESA RUEDA TIENE VIDA PROPIA! 😂 Tremenda imagen en Bakú con el neumático de Tsunoda yendo por libre#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/qtdxrlHHWv — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

¡Arranca la carrera al sprint!

Los pilotos fueron con todo en la salida y ya hemos podido ver las primeras variaciones en el circuito callejero de Bakú. Se tocaron Verstappen y Russel porque el británico iba a por la tercera plaza. Ojo porque Carlos se metió de lleno pero no pudo adelantar al holandés. Leclerc y Pérez se aprovecharon para aumentar la ventaja. ¡Como ha empezado esto!

Paradas

En esta carrera lo normal es que los pilotos no paren en boxes si no quieren perder cualquier opción de sumar puntos. Los protagonistas tendrán que aguantar con los neumáticos que elijan durante las 17 vueltas del circuito en el sprint.

Un viejo conocido de Alonso saldrá desde el Pit-Lane

Esteban Ocon fue sancionado y saldrá desde el Pit-Lane tanto en el sprint de hoy como en la carrera de mañana. El francés rompió el parc fermé y la sanción es doble por este formato para el fin de semana en el GP de Azerbaiyán. Otro que no subirá a su monoplaza será Logan Sargeant tras irse contra el muro en la clasificación.

Sargeant acaba CONTRA EL MURO y termina a tres ruedas Ojo porque si no has hecho los deberes aquí cualquier bandera te puede destrozar una vuelta#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/3F5Yh6StkE — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

¿Cómo está la clasificación a día de hoy?

Esta es la clasificación actualmente en el Mundial de Fórmula 1 pero ojo porque esta podría cambiar en menos de una hora. ¿Conseguirá Alonso recortarle puntos a Pérez? Parece complicado pero todo puede pasar en este deporte y, sin duda, el asturiano irá a por todas en la salida. ¡Qué ganas de que arranque esto ya!

DRIVER STANDINGS 📊 Max Verstappen extends his lead 💪 And, Lewis Hamilton moves up the order! #AusGP #F1 pic.twitter.com/VoVTq8lGjc — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

¡Quedan 10 minutos!

Los pilotos ya están preparados con sus monoplazas en la parrilla de salida del GP de Bakú. Todo preparado para que arranquen los motores y vuelva el espectáculo de la Fórmula 1.

¿Cómo se reparten hoy los puntos?

Ojo que la prueba de hoy podría ser más importante de lo que parece para el desenlace de este Mundial. Cada punto cuenta y eso lo saben bien los pilotos, que ya están preparados para saltar al circuito. El piloto que consiga terminar primero se llevará 8 puntos y se irá bajando de uno en uno hasta llegar al octavo, que es el último que conseguirá puntuar en estas pruebas.

¿Superará Sainz su problema de confianza?

Carlos Sainz reconoció cuando acabó la clasificación que mantiene esos problemas de confianza que arrastró durante la jornada de ayer. Esto fue lo que dijo minutos después de esa quali.

🗣️ @Carlossainz55 reconoce que está pasándolo mal en Bakú "Sigo sufriendo mucho en pista"#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/Wi4nBwHCSt — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

¿Solucionará Aston Martin el problema con el DRS?

Esto fue lo que dijo Fernando Alonso al término de la clasificación para la carrera al sprint. El asturiano tiene claro que remontará a partir de esa octava posición en la prueba de hoy.

🗣️ @alo_oficial reconoce que, además del DRS, también hay problemas a la hora de calentar los neumáticos "Ahora toca remontar en carrera"#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/zk0tMIrUVK — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

Las fechas de los GP con carreras al sprint

GP de Azerbaiyán – 29 de abril.

GP de Austria – 1 de julio.

GP de Bélgica – 29 de julio.

GP de Qatar – 7 de octubre.

GP de Las América – 21 de octubre.

GP de Brasil – 4 de noviembre.

Duración de las carreras al sprint de F1

Estas pruebas son más cortas que las carreras de los domingos. La FIA ha limitado las carreras al sprint a los 100 kilómetros sin importar en que circuito se celebre. Esto implica que el número de vueltas puede variar en función del recinto donde se celebre esta carrera al sprint y el tiempo de duración, en general, suele rondar la media hora.

Cómo salen los pilotos

Charles Leclerc logró su segunda pole en apenas dos días en la clasificación de hoy para la carrera al sprint. El monegasco será el claro favorito para llevarse la máxima puntuación posible en esta frenética prueba. El resto del podio lo conforman los Red Bull. Checo Pérez será segundo y Verstappen tercero. Pero lo que nos importa es, ¿cómo salen los nuestros? Fernando Alonso saldrá desde la octava posición y baja dos puestos respecto a la quali del viernes y Carlos Sainz saldrá quinto, baja uno.

SPRINT SHOOTOUT CLASSIFICATION Charles Leclerc takes the top spot with the Bulls rounding up the Top 3! #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/BfN3mVVwZY — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Cabe recordar que lo que suceda hoy no afecta en la salida de la carrera del domingo pero sí es un buen filón para rascar algunos puntos en la tabla. ¿Arriesgarán los pilotos en la salida? ¡En menos de media hora lo descubriremos!

Previa

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a la primera carrera al sprint de la temporada de Fórmula 1 donde Fernando Alonso y Carlos Sainz emprenderán la búsqueda de puntos desde el sábado. ¿Cómo van esos nervios? La prueba en el Gran Premio de Azerbaiyán empieza en breves y nosotros estamos locos porque arranque ya.

Dónde ver el GP de Azerbaiyán de F1

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 2023 se puede seguir en directo por televisión a través del canal DAZN F1, disponible en la propia plataforma nativa de DAZN o en Movistar+. También puedes seguir en vivo de forma online y totalmente gratis la carrera al sprint y la carrera del domingo de F1 a través de la web de OKDIARIO.

Horarios de la F1 en el GP de Azerbaiyán

La carrera al sprint, que sólo valdrá para repartir puntos, será este sábado a partir de las 15:30 horas. Para finalizar el fin de semana, la carrera de Fórmula 1 en el GP de Azerbaiyán 2023 comenzará a las 13:00 horas. Recuerda que el orden de salida de la carrera del domingo no dependerá de los resultados de la carrera al sprint del sábado. Consulta la parrilla de la carrera de F1.