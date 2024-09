Carlos Sainz se mostró feliz por la histórica victoria de su compañero, Charles Leclerc, en Monza, la casa de Ferrari. El piloto español quedó cuarto en la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y valoró positivamente el resultado especialmente por las alas que le da a su equipo de cara al futuro a corto plazo, que no es otro que las pruebas callejeras de Bakú y Singapur, donde cree que pueden «repetir la victoria».

«Hoy hemos arriesgado con el equipo. Hemos ido a una parada con los dos coches y ha funcionado. Un momento muy bueno porque veníamos de carreras difíciles. Nos ha ayudado a ganar el paquete nuevo. Creía que extendiendo el primer juego me iba a ayudar a ser el único en ir sólo a una parada. Quizá me haya costado algo de tiempo, pero lo importante es que hemos ganado y hay que celebrarlo», comenzó.

Sainz continuó hablando de las aspiraciones de su equipo en los dos siguientes fines de semana de F1: «Ahora vienen dos circuitos que igual se puede repetir la victoria. Baku y Singapur son circuitos que Ferrari puede ir bien y luego hay que esperar a Austin para ver si hemos mejorado»

«Seguramente tarde, hasta la vuelta 30 no estaba claro que se podía hacer. Creía que extendiendo hasta la vuelta 20 y los demás 14 o 15 era el único que tenía posibilidades. Luego se ha visto que el que ha parado en la 15 ha ganado la carrera. Nuestros neumáticos se han recuperado y hemos conseguido llegar al final», añadió acerca de la estrategia a una parada de Ferrari.

«Son talones de Aquiles que también eran propiciados porque no teníamos buen coche el domingo. Ahora que lo tenemos, las estrategias parecen mejores. No me canso de repetirlo, pero es mucho más fácil acertar con la estrategia cuando tienes un buen coche de carreras que cuando no lo tienes», recalcó.

El madrileño fue clave durante algunas vueltas para que el monegasco se alzara con una victoria de un prestigio tan importante: «Sabía que ir a una parada era una opción, pero que iba a ser el más rápido no. Ha acabado dos segundos por detrás de Charles (Leclerc) y espero haberle hecho perder tiempo (a Oscar Piastri)».