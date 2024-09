Carlos Sainz derrocha optimismo en Bakú: «Podemos luchar por la victoria»

Carlos Sainz se ha mostrado bastante optimista de cara a la carrera del domingo en Bakú. El madrileño partirá desde la tercera posición en un trazado que no se le ha dado nada bien en el pasado, pero cree que pueden luchar por la victoria en el GP de Azerbaiyán de F1. «Estamos en una buena posición para luchar tanto por el podio como por la victoria mañana», aseguró el piloto de Ferrari tras firmar una muy buena clasificación.

La Scuderia cerró un sábado impecable con Leclerc en pole y Carlos Sainz tercero. Solamente Piastri pudo colarse entre los dos coches italianos: «Sí, creo que hemos tenido un día muy sólido, un buen día con ambos coches y estamos en una muy buena posición para mañana». Además, Sainz avisa de que tiene un buen ritmo de carrera: «Nunca he estado al cien por cien en esta pista durante mi carrera. Es una pista donde mi cuesta, tercero es una buena posición de cara a mañana y mi ritmo de carrera era muy fuerte, así que todo por jugar mañana».

Respecto a las condiciones de la pista, que ha ido mejorando con el paso de la clasificación, Carlos Sainz dijo al canal oficial de la Fórmula 1 lo siguiente: «Sí, la pista iba mejorando más y más. Iba incrementando el agarre que teníamos y según iba bajando el sol era cuestión de adaptarse. He encontrado algo en la Q3 que me ha aportado algo más de confianza. Seguramente no ha sido el mejor comienzo de Q3, pero ha sido suficiente para entrar entre los tres mejores».

En cuanto a si era posible hacer primero y segundo de Ferrari o no porque Oscar Piastri estaba muy lejos, Sainz comentó que le faltó ser más rápido para batir al McLaren, pero señaló que en carrera podrán superarle: «Si hubiera sido un poco más rápido, sí, pero es Bakú y nunca he mostrado mi mejor versión aquí, pero creo que mañana sí podremos hacerlo».

La salida será clave

Poco después atendió a DAZN, donde se mostró muy feliz por el resultado obtenido y avisa que en la carrera suele ir más rápido e irá a por todas: «Sí, relativamente contento. No me gusta estar tercero a tres o cuatro décimas de la pole, pero, por otro lado, es un circuito que siempre se me ha dado bastante mal en el pasado, me ha costado mucho. Si a eso le sumamos que es el circuito favorito de Charles Leclerc, que se nota, al final estar terceros no es una mala posición. En carrera suelo ir un poco más rápido, suelo ir algo más cómodo cuando cojo el ritmo. Estamos en una buena posición para luchar tanto por el podio como por la victoria mañana».

La clave para poder luchar por la victoria será hacer una buena salida, aunque en Bakú «todo puede pasar. Es una pista que puede pasar absolutamente de todo por la naturaleza del circuito. Va a estar muy apretado con los cuatro equipos de cabeza. Estamos todos más o menos en la misma décima de ritmo de carrera. Vamos a ir a por ello, a ver dónde nos lleva una buena salida, si podemos hacerla, y una buena estrategia. A ver si podemos hacer una carrera limpia».