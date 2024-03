Sainz asegura que no tiene dolor y avisa: «Voy a por la pole»

Carlos Sainz se mostró muy satisfecho con el resultado tras firmar el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y aseguró que no sintió ningún dolor durante la sesión y va a por la pole este sábado. El piloto madrileño venía de estar dos semanas parado recuperándose de la operación de apendicitis que le impidió correr en Arabia Saudí. El físico le aguantó bien y el piloto de Ferrari firmó un gran resultado en la primera toma de contacto con el asfalto de Albert Park, donde dominó su compañero de equipo Charles Leclerc por delante de Max Verstappen.

«Estoy contento por haber completado toda la jornada sin problemas. Estoy bastante cansado después de pasar dos semanas en la cama, recuperándome, lo importante es que he podido hacer la sesión sin ningún dolor, sin ningún problema. Hay que intentar ir a por la pole que parece al alcance de la mano sabiendo cómo ha ido Charles. Si mañana puedo mejorar, estaremos en la pelea», explicó el español que se mostró bastante ambicioso de cara a la clasificación de este sábado.

A pesar de que haber sido operado de apendicitis hace apenas dos semanas, Carlos Sainz se siente con fuerzas de luchar por la pole en este GP de Australia de F1. Después de ver el dominio de su compañero de equipo y los problemas que parece tener Red Bull, que está sufriendo en este circuito, el 55 se siente con fuerzas de luchar por todo en la qualy del sábado y convertirse en el primer piloto que no es de Red Bull en hacer la pole esta temporada.

Y es que Carlos firmó el tercer mejor tiempo, quedándose a 49 milésimas de Verstappen, sin estar al cien por cien, lo que indica que conforme se vaya recuperando podrá pelear por puestos más delanteros: «Estoy bien, un poco cansado porque físicamente no estoy al cien por cien, pero he tenido un buen día. Hemos podido completar todo el programa. Si me dicen hace una semana que voy a poder tener un viernes así habría estado muy contento. Ahora es importante dormir bien y recuperar para la clasificación. Pero sí, me siento bien», señaló.

Sainz espera luchar por la pole

Por último, sobre el buen comienzo del Ferrari SF-24 en Australia después de firmar el primer y el tercer mejor tiempo de los entrenamientos libres, Carlos Sainz explicó: «Charles parece muy rápido, yo he ido paso a paso para encontrar el límite del coche y coger confianza. Seré más rápido el sábado y espero poder luchar por la pole con Charles y con el resto, porque estará muy apretada. Será una clasificación como los Libres 1».

El piloto madrileño de Ferrari ha terminado el día con muy buenas sensaciones y aseguró que este sábado irá a más y su intención es luchar por la pole con Charles Leclerc. Aunque habrá que tener en cuenta en esta pelea también a Fernando Alonso, ya que Aston Martin se ha mostrado fuerte en esta segunda tanda de libres con los dos pilotos cuarto y quinto respectivamente.