Carlos Sainz padre y Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes, protagonizaron una de las imágenes del pasado Gran Premio de Arabia Saudí. El padre del piloto de Ferrari y el responsable de unos de los mejores equipos de la Fórmula 1 no tuvieron reparos en dejarse ver juntos junto al hospitality de Mercedes, esas sedes temporales que todas las escuderías instalan en los circuitos en cada carrera. No es ninguna casualidad que ocurriera en un momento tan caliente del mercado de pilotos…

Desde el entorno de Carlos Sainz confirman a OKDIARIO que los contactos con Toto Wolff se producen de forma regular y, lo que es más importante, que se van a seguir produciendo durante las próximas semanas. Hay línea abierta entre las partes, ya que desde ambas posiciones se ve con buenos ojos un acuerdo: Sainz continuaría su carrera en otro equipo puntero de la Fórmula 1 y Mercedes, con un asiento libre tras la espantada de Lewis Hamilton rumbo a Ferrari, se aseguraría a un piloto de calidad contrastada.

De hecho, Sainz fue el único piloto capaz de romper en 2023 la férrea dictadura de Red Bull. Su victoria en el Gran Premio de Singapur fue la única que no llevó la firma de Max Verstappen o, en mucha menor medida, Sergio Pérez en toda la temporada. A poco le supo aquel éxito a Ferrari, que no dudo en renovar a Charles Leclerc con un contrato de larga duración y en enseñarle la puerta de salida al piloto español para dejar espacio al veterano Hamilton.

Mientras tanto, Carlos Sainz sigue mostrando un comportamiento intachable en su último año en Ferrari. Lo está haciendo tanto dentro de la pista, subiendo al podio en la primera carrera del año en Bahrein, como fuera de ella, trabajo al que se vio abocado por culpa de una inoportuna apendicitis que le atacó durante el Gran Premio de Arabia Saudí.

El madrileño llegó a completar la primera jornada de entrenamientos libres antes de descubrir que sus problemas eran más graves de lo que se pensaba y ser trasladado a un quirófano de urgencia. A pesar de este duro contratiempo, se preocupó de encontrar un hueco para transmitir unos consejos valiosísimos a su sustituto. Así lo reveló el propio Oliver Bearman, habitual probador de Ferrari y titular por un día, tras acabar séptimo en su primera carrera de Fórmula 1.

Catching a wave to round 3️⃣ 🤙

Make sure to download the #SFApp and follow all our channels to get the latest news from the #AusGP 🇦🇺

Cover art by Federico Carlo Ferniani ➡️ https://t.co/Kd2EoKhkQX pic.twitter.com/fhcUGoNGnj

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 20, 2024