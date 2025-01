Carlos Sainz abandona el Dakar

Carlos Sainz no seguirá en el Rally Dakar 2025. El piloto español pone fin a la aventura por tierras de Arabia Saudí tras la disputa de las cuatro primeras jornadas y abandona la exigente prueba debido a los daños sufridos en su Ford Raptor T1+. El madrileño, que tras el duro accidente sufrido el domingo se quedó sin opciones de hacerse con su quinto título a las primeras de cambio, no podrá continuar y tendrá que esperar al próximo año para intentarlo.

Después del espectacular accidente que tuvo Sainz en la segunda etapa –que duró 48 horas desde el domingo al lunes– se ha visto obligado a ganar. Aunque el equipo Ford M-Sport podía haber reconstruido el coche antes de que comenzara la siguiente jornada, la FIA no le ha permitido seguir debido a un elemento defectuoso tras el golpe.

El arco de seguridad del vehículo había quedado dañado. Una de las condiciones indispensables para que el coche pueda mantenerse en carrera es que la FIA compruebe que este elemento se encuentra en plenas condiciones y que garantiza al 100% la seguridad tanto del piloto como del copiloto. Aunque ambos salieron ilesos del accidente, el mecanismo de protección quedó dañado, lo que ha hecho que no se le permita seguir en carrera.

Su equipo lo anunciaba de la siguiente manera: «Debido a los daños en la jaula de seguridad del vehículo nº225 (Carlos Sainz, Lucas Cruz) sufridos durante el accidente ocurrido en la primera parte de la 48 Crono del Rally Dakar 2025 y siguiendo la normativa FIA, se ha decidido retirar el vehículo».

Una situación similar a la que le sucedió a la piloto española Laia Sanz, que no pudo continuar en carrera el pasado sábado. En la primera etapa del rally, la barcelonesa sufrió un accidente y, a pesar de que llegó dentro de los límites de tiempo, no se le dejó seguir en carrera. El motivo es que era la barra antivuelco, que no podía garantizar su seguridad.

Se confirma de esta forma el drama español en el Dakar, que en apenas cuatro jornadas ya ha visto como se queda sin sus principales bazas. Tanto Sainz, como Sanz, como Nani Roma han visto como su futuro en el Dakar se complicó desde casi el comienzo. Finalmente, el madrileño se ha visto obligado a marcharse a su casa.

Durante la segunda etapa, que duró 48 horas y que se disputó entre el domingo y el lunes, el español sufrió un accidente durísimo que dejó muy tocado el coche. Fue en el kilómetro 327 de los casi 1.000 previstos cuando sufrió el percance, que le hizo perder casi una hora de tiempo, descartándole por la pelea por el título.

«Ya no hay nada que hacer», señaló el piloto al finalizar la carrera el domingo. «La situación no es ni mucho menos la ideal. Hemos volcado en una duna y el vehículo se ha llevado un buen golpe. Nosotros también», añadía después del accidente que le dejaba prácticamente fuera del Dakar. Este lunes se ha confirmado la peor de las noticias para el madrileño, que no podrá seguir en la prueba por decisión de la propia organización.