Carlos Alcaraz, número 32 de la ATP, disputa este sábado 13 de noviembre la final de las Next Gen ATP Finals 2021 ante Sebastian Korda, número 39. Ambos han llegado al partido decisivo sin haber cedido ningún partido por el camino en un torneo en el que han competido los ocho mejores tenistas menores de 21 años y que tiene un formato especial. Sigue en directo la final de las Next Gen ATP Finals 2021 entre Carlos Alcaraz y Korda en directo y online.

Las Next Gen ATP Finals 2021 se están disputando esta semana en Milán con los ocho mejores tenistas menores de 21 años. El torneo alcanza hoy la final en la que se miden Carlos Alcaraz y Sebastian Korda.

Estas Next Gen ATP Finals 2021 tienen un formato especial, con diferentes reglas a las del resto de torneos de la ATP. Se juega al mejor de cinco sets, pero en lugar de llegar a seis juegos para adjudicarse el parcial, se ha de llegar a cuatro. Además, para romper el eventual 40-40 se disputa un punto de oro. Y otra diferencia es que los jugadores tienen permitido hablar con su entrenador.

¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Ya estamos por aquí para comentar en directo y online el gran partido de tenis que viviremos esta noche entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda, ambos finalistas de la Next Gen ATP Finals 2021, que se disputa esta noche a partir de las 21:00 horas en Milán.

Carlos Alcaraz, número 32 de la ATP, ha cumplido con su papel de favorito en Milán y se ha plantado en la final sin ceder ningún partido por el camino. El tenista murciano, de 18 años, superó la fase de grupos de manera invicta tras ganar a Rune, Nakashima y Cerundolo. En semifinales se deshizo de Sebastián Báez, para citarse con el segundo favorito del torneo, Sebastian Korda.

Sebastian Korda, número 39 de la ATP, también se ha plantado en la final sin ceder ningún encuentro por el camino. El estadounidense, de 21 años, superó en la fase de grupos a Hugo Gaston, Sebastián Baez y Lorenzo Musetti. En semifinales se impuso a Nakashima en cinco sets, una victoria que le otorgaba el billete a la final de este sábado.

Es la primera vez que Carlos Alcaraz, de 18 años, y Sebastian Korda, de 21 años, se citan en el circuito profesional aunque de buen seguro será un duelo que se repetirá en muchas ocasiones a partir de ahora.

