Resultado Carlos Alcaraz – Sebastián Báez hoy, en directo: partido US Open 2022, en vivo

Carlos Alcaraz, número 4 de la ATP, debuta en el US Open este martes 30 de agosto, ante el argentino Sebastián Báez, número 37 de la ATP. Se trata del segundo enfrentamiento entre ambos, con una victoria para el español en el duelo precedente. Sigue en directo y online a través de OKDIARIO el partido de primera ronda del US Open 2022 entre Alcaraz y Báez.

Alcaraz sale indemne de una nueva batalla por un parcial y se asegura la muerte súbita en el segundo set. Ahora, a intentar romper y evitar el tie-break.

Muy cansado, pero beneficiado por sus primeros, Báez sobrevive e iguala a cinco en un set que de nuevo se decidirá por detalles.

Con su golpe registrado, esta vez de revés, Alcaraz se coloca a las puertas del segundo set. Restará para conseguirlo ante un Báez que ha dado un bajón tenístico y físico.

Alcaraz recupera el servicio cuando lo tenía todo en contra. Le llegó el bajón a Báez después de un set de auténtica locura.

Impresionante el juego del argentino, que quiebra a la quinta pelota y se pone por delante en el segundo set. Saltan las alarmas para Alcaraz, que debe reaccionar ya.

Llevamos ni se sabe el tiempo con este juego. Báez tiene otra pelota de break…

Cuarta pelota de break levantada, con volea desde el fondo de la pista y gran willy a la línea. ¡Enorme, Alcaraz!

Muy bien al servicio Carlitos, que se pone 40-40 y arranca en el segundo set.

0-40 para Báez, que se acerca a una rotura de servicio que puede ser clave en el segundo set.

Muy bien el argentino cuando tocaba. Se iguala de nuevo la contienda. «Te quiero de piedra», le dice su entrenador desde el banco.

Y lo hace con sobriedad. Controlados los errores no forzados, el español es superior. Pero claro, hay que utilizar esta fórmula con mayor regularidad…. Ahora a por el break.

Tremendo lo de los dos tenistas sobre la Arthur Ashe. Dos errores seguidos de Carlos permiten a Báez igualar la contienda.

Defensa extraordinaria de Báez y Alcaraz, que tras dos golpes mágicos y un remate fallido, pierde un punto que es, por seguro, uno de los mejores de la jornada.

30-30 al servicio de Báez, que sufre de nuevo al saque. A ver ahora Carlitos.

El argentino, en un juego kilométrico y de muchos, muchos quilates, rompe el servicio de Alcaraz y se dispone a igualar la contienda al servicio. Gran reacción, pero ahora debe consolidar.

¡No baja los brazos el español y levanta otra bola de break más!

Alcaraz ha llegado a un globo imposible tirando de muñeca, pero después Báez ha aprovechado para rematar a placer y gozar de su tercera bola de break en este juego.

¡Otra bola de break ha levantado el español!

¡Dejada de Alcaraz para evitar el break!

Primera oportunidad de break para el argentino, que intenta hacer el contrabreak en este juego.

¡Aprovecha la bola ahora sí el murciano y empieza mandando este segundo set ya con un break en el bolsillo! ¡Se suelta Alcaraz ante Báez!

¡El argentino salva las tres primeras bolas de break y lleva el 40-40 al marcador!

¡Tres oportunidades de empezar con break para Carlos Alcaraz! (0-40)

¡Buen comienzo de Carlos Alcaraz en este segundo set! El español se apunta el primer juego con un servicio en blanco.

Con un set en el bolsillo, Alcaraz empezará sirviendo también en el segundo set ante un combativo Sebastián Báez.

Things we’ve missed in the last year:@carlosalcaraz fired up in Ashe. He takes the first set over Sebastian Baez. pic.twitter.com/xttYq7kmi8

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022