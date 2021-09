Carlos Alcaraz ha hecho su presentación al mundo en el US Open, en la Arthur Ashe, el escenario más grande del mundo del tenis. A sus 18 años, selló el billete a octavos de final tras una épica batalla ante el número 3 de la ATP, Stefanos Tsitsipas. Descubre quién es el gran protagonista de esta edición del Grand Slam americano, el tenista español pupilo de Juan Carlos Ferrero, que ha empezado a escribir con letras de oro su propia historia.

Desde hace tiempo se viene hablando de Carlos Alcaraz en España como una de las grandes promesas de nuestro tenis. Se podría pensar que sucede por el ávido deseo de encontrar alguien que pronto tome relevo a Rafa Nadal, el mejor tenista español de la historia. Las comparaciones son tan odiosas como habituales, pero Carlos Alcaraz se mantiene al margen, centrado en escribir su propia historia. Y los primeros versos ya han quedado grabados.

Hoy todo el mundo habla de Alcaraz tras su épica victoria ante Stefanos Tsitsipas, número 3 de la ATP, lograda en el desempate del quinto set para meterse en los octavos de final de un Grand Slam con 18 años. Era su primera vez en la pista central de un torneo de máxima categoría y el español apenas necesitó unos minutos para meterse al público en su bolsillo. Los encandiló con su contagiosa pasión por el tenis, su descaro y una potente derecha que dejó completamente alucinado a su rival. «No habría ganado sin ellos», comentó Alcaraz para agradecer al público el apoyo.

Pero su victoria en Nueva York, «la más importante de su carrera», según el propio Carlos, no se entendería sin el trabajo que hay detrás. Desde bien pequeño demostró su talento con la raqueta y su padre lo supo guiar y ponerlo en las mejores manos. Entró en la Academia JCFerrero-Equelite, empleando más y más horas hasta convertirse en pupilo del que fuera número uno mundial, Juan Carlos Ferrero.

Humildad, pasión y trabajo constante

No tardó el valenciano en ver el diamante en bruto que tenía delante y renunció a seguir a otras raquetas ya ganadoras en el circuito. El proyecto de llevar a Carlos Alcaraz era más que ilusionante, no solo por su juego sino sobre todo por su excelente mentalidad. La actitud del murciano destaca por encima de todo, centrado en su trabajo y en mejorar constantemente, encajando con humildad la victoria y la derrota.

Si en 2020, a pesar de la pandemia, ya fue dando grandes pasos en el circuito, el verdadero salto lo ha dado en 2021. Empezó el curso como 144 de la ATP y ha llegado a Nueva York como número 55 -escalará más posiciones después de su gran aventura americana-. Se ha estrenado con victoria en todos los Grand Slams en su primera participación y ya suma un título ATP tras conquistar Umag el pasado julio.

«Es un sueño hecho realidad. He ganado por cómo he luchado y jugado. He creído en mí en todo momento», confesaba Carlos Alcaraz en declaraciones a la ATP tras vencer a Stefanos Tsitsipas. «Juan Carlos (Ferrero) siempre me dice que me lo tengo que pasar bien en la pista. Con una sonrisa en la cara juego mejor, y está demostrado. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado como un crío», decía Alcaraz. Una forma de jugar que también hizo disfrutar a la Arthur Ashe, completamente entregada al español y que llegó a corear «Let’s go, Carlos» (¡Vamos, Carlos!).

La potencia de su ‘drive’ es arrolladora, así como la velocidad de sus piernas con las que es capaz de llegar a cualquier bola. Otra de sus armas es la dejada, con la que deja clavados a sus rivales. Pero también tiene un potente revés, con el que fue ganando puntos ganadores en el último tramo del encuentro ante el griego.

Un estilo «similar al de Federer»

Una versatilidad y una agresividad que le permiten identificarse con Roger Federer. «Sinceramente, no copio ningún estilo de jugador. Simplemente juego mi estilo. Pero si tengo que decir un jugador que es similar a mi juego, creo que es Federer. Pienso es similar a mi juego, tratando de ser agresivo todo el tiempo. Creo que es una buena comparación para mí. Tratar de ser agresivo todo el tiempo con el golpe de derecha y el revés», comentaba Alcaraz a los medios en Nueva York.

Roto su techo en un Grand Slam, continúa el sueño americano para el murciano en su primera aparición en Nueva York. La ilusión por verle triunfar se ha desatado, pero el murciano presume de una madurez impropia para cualquiera en sus zapatos y va paso a paso. «Ha sido una victoria muy importante para mí, pero el torneo todavía no ha terminado», dijo pensando en su próximo rival, el alemán Gojowczyk, de 32 años y número 151 de la ATP. «En la siguiente ronda me espera un rival que está jugando muy bien. Espero seguir desplegando un buen nivel, como hasta el día de hoy», sentenció un Carlos Alcaraz centrado en escribir su propia historia.