Carlos Alcaraz – Cerúndolo: horario y cómo ver por televisión en directo y en streaming el partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Carlos Alcaraz cambia el chip tras celebrar su título en el ATP 500 de Tokio y ahora se ha movido de país asiático para disputar el Masters 1000 de Shanghái 2026, donde debutará en la segunda ronda del torneo enfrentándose a un rival que debería ser asequible como es Juan Manuel Cerúndolo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza por qué canal ver en directo por televisión este partidazo que protagonizará el de El Palmar.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Juan Manuel Cerúndolo: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1000 de Shanghái 2026 y lo hará enfrentándose al argentino Juan Manuel Cerdúndolo en la segunda ronda de este torneo que se disputa en China y que en el cuadro individual nunca lo ha conseguido ganar un español. Es por ello que el mayor reto de el de El Palmar tras ganar el ATP 500 de Tokio hace unos días es el de conquistar por primera vez este campeonato, pero primero debe centrarse en superar al sudamericano.

El año 2026 comenzó bastante bien para Carlos Alcaraz y el que era su nuevo entrenador Samuel López, ya que consiguieron conquistar el Open de Australia, el único Grand Slam que le faltaba en su palmarés. También conquistó el de Doha y al tiempo le llegó la lesión que le tuvo más de cuatro meses sin poder jugar. A su regreso ya ha ganado la Laver Cup y el mencionado ATP 500 de Tokio 2026, por lo que ahora intentará añadir a su lista de éxitos el Masters 1000 de Shanghái 2026.

La organización del torneo que se disputa en suelo chino ha programado este emocionante Carlos Alcaraz – Juan Manuel Cerúndolo correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este sábado 10 de octubre. Este duelo entre el murciano y el argentino fue fijado en el horario de no antes de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias. En 2021 se vieron las caras estos dos tenistas en las Next Gen ATP Finals y ganó Carlitos.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Juan Manuel Cerúndolo en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en suelo español en exclusiva los diferentes encuentros que se disputen en el torneo que se juega en China. El Carlos Alcaraz – Juan Manuel Cerúndolo de segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 se va a poder ver por televisión en directo a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, que son de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. La aplicación de este operador está disponible para que sus clientes la descarguen en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y puedan ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el torneo. La app Tennis TV, que es de pago, también ofrece todos los torneos de la ATP, salvo los cuatro Grand Slam.

En la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás cada día la mejor información acerca de todo lo que vaya sucediendo durante todo el Masters 1000 de Shanghái 2026, donde estaremos prestando especial atención a los tenistas españoles que participan. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de los partidos más destacados y una vez acabe este choque entre Carlos Alcaraz y Juan Manuel Cerúndolo publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en tierras asiáticas.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Juan Manuel Cerúndolo del Masters 1000 de Shanghái 2026

Por último, hay que añadir que todos aquellos seguidores del tenista de El Palmar que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el Carlos Alcaraz – Juan Manuel Cerúndolo podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con Masters 1000 de Shanghái 2026 y narrar lo que ocurra en este choque de la segunda ronda del torneo.