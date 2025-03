Cara y cruz en Acapulco y Mérida: Davidovich alcanza su segunda final en 14 días y Badosa revive sus fantasmas

Davidovich levanta el puño y se lleva la mano a la cara. Su gesto la satisfacción de quien vuelve a llamar a la puerta por más que esta se le cierre en las narices. El pasado 16 de febrero claudicó en la final de Delray Beach tras ir 5-2 y 40-15 arriba y este sábado, dos semanas después, regresa a una final con el idéntico objetivo. Derribar el muro y levantar su primer título en el circuito.

El malagueño se deshizo (7-6,7-6) tras un doble tie break, el segundo jugado con maestría, del siempre inesperado Shapovalov. «En el primer set estaba más nervioso, pero el espíritu competitivo estaba ahí. Sabía que si seguía luchando iba a tener mi oportunidad. Con las bolas tan pesadas, sé que a él no le corre tanto la bola. Lo que ocurrió en Delray Beach, en esos juego que no controlé, es algo que me ayudará en la final», reflexionaba Davidovich tras el partido.

Su último obstáculo con el trofeo es Machac, número 25 del ranking ATP. El checo es el cabeza de serie con mejor posición que sobrevive en Acapulco después de una intoxicación que se cobró la retirada de Ruud, Rune y Tommy Paul. A ello se unen las tempraneras eliminaciones de Zverev y Shelton que dejaron el camino despejado al tenista español. Durante la madrugada de este domingo buscará su primer título del circuito.

Davidovich es la cara, mientras que Badosa la cruz del tenis español en tierras mexicanas. La española se había apuntado con comodidad el primer set (6-1) y mantenía el ritmo en el definitivo (3-4) cuando su espalda dijo basta. Fue asistida por los servicios médicos y decidió abandonar el partido. Se marchó cabizbajo, tapando su rostro con la visera de su gorra y frustrada por su 35ª retirada en su carrera.

Su lesión en la vértebra L4/L5 tiene memoria. «He estado sufriendo mucho con la lesión de espalda porque es crónica. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible. Si me permite entrar a la pista y competir ya he ganado. Si tengo que hacerme este tratamiento lo haré para alargar mi carrera lo máximo posible», aseguró Badosa tras el partido.

La española sufrió una fractura de estrés en su cuarta vértebra lumbar que le privó de Roland Garros 2024 y le obligó a parar en Wimbledon 2025. Comenzó entonces un agresivo tratamiento de magnetoterapia para recuperar el tejido óseo de la vértebra con minuciosos controles. La vértebra se recuperó, pero las secuelas serán exigentes.