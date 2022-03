La eliminación de la selección azzurra para el Mundial de 2022 al caer ante Macedonia del Norte en la primera eliminatoria de la repesca ha generado un gran malestar en Italia y Roberto Mancini corre serio riesgo de ser destituido como seleccionador. Son varios los nombres que suenan como posibles candidatos para tomar el mando del combinado nacional y el que mejor situado aparece es Fabio Cannavaro. El que fuera Balón de Oro en 2006 aparece por delante de otros nombres como Gattuso, De Zerbi, Marcello Lippi o incluso Carlo Ancelotti.

Italia sigue afrontando el adiós al Mundial de Qatar 2022, mientras intenta decidir qué hacer con su seleccionador, Roberto Mancini. La derrota en el tiempo de descuento ante Macedonia del Norte, la cenicienta de la repesca, y en casa, ha supuesto que la selección azzurra se pierda por segunda vez consecutiva la posibilidad de participar en un Mundial. Ocho años sin estar en la gran cita del fútbol a nivel de selecciones es una herida demasiado abierta y que ni siquiera la victoria en la pasada Eurocopa ayuda a cicatrizar.

El presidente de la Federación Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, asegura que cuenta con el seleccionador a pesar de lo ocurrido. «Espero que Mancini continúe con nosotros», dijo. «Tiene un compromiso con nosotros para este proyecto. Espero que pueda olvidar esta eliminación como todos los italianos y que se mantenga al frente para continuar nuestro trabajo juntos», añadió.

Sin embargo, no está del todo claro que Mancini decida seguir al mando y ante una eventual salida, son varios los nombres que se manejan como posibles candidatos a tomar las riendas de la selección italiana. Según La Gazzetta dello Sport, en caso de que Mancini, con contrato hasta 2026, decidiera salir, el mejor posicionado para convertirse en nuevo seleccionador sería Fabio Cannavaro.

Varios nombres en la recámara

El ex central italiano, capitán de la Italia campeona del mundo en 2006, lleva varios años cogiendo experiencia como técnico, aunque todavía no ha debutado en ningún banquillo europeo. Con 132 presencias, Cannavaro es el segundo italiano que más veces ha disputado partidos con el combinado nacional, sólo superado por Gianluiggi Buffon. En los últimos años, ha entrenado en Dubai, Arabia y China. Con el Guangzhou ganó incluso el campeonato y la Supercopa. Además, de convertirse en seleccionador de Italia, no llegaría solo, lo haría con Marcello Lippi de segundo.

Por detrás de Fabio Cannavaro, estaría Gennaro Gattuso, otro de los héroes de la Italia campeona del mundo en 2006 y con experiencia en los banquillos del Milan y el Nápoles. También suena Roberto De Zerbi, que dejó buenas impresiones en el Sassuolo y que ahora está ligado al Shakhtar. Además, se han escuchado otros nombres como el de Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, cuyo futuro depende de esta recta final de la temporada.