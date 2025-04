El campeón del mundo está de vuelta: Jorge Martín consigue el apto médico y correrá en Qatar

Jorge Martín estará en Qatar. El campeón del mundo de MotoGP ha recibido el apto médico final de los doctores del campeonato y podrá subirse a la Aprilia en Losail. Casi dos meses después de operarse de una fractura en la mano izquierda, Martinator volverá a competir y podrá defender el número uno en la pista. Es la mejor noticia del fin de semana, la que todos estaban esperando, el campeón del mundo estará en pista en el GP de Qatar.

«Es oficial: Jorge Martín ha sido declarado apto para competir en el Gran Premio de Qatar Airways de Qatar este fin de semana», así lo anunciaba la cuenta oficial de MotoGP. El madrileño había viajado hasta el Circuito Internacional de Losail, en Doha, tras superar una revisión médica previa en España antes de emprender el viaje a la capital qatarí. Su participación estaba expensas de una última revisión médica en el circuito.

El vigente campeón del mundo confirmó que no estaría en el GP de Las Américas, pero a su vez se mostró esperanzado de poder estar en la cuarta prueba del campeonato que se disputa este fin de semana. Y ahora, tras pasar el examen médico obligatorio en el Circuito Internacional de Losail este jueves, Martín ha recibido autorización para salir a pista para la primera sesión de entrenamientos libres el viernes por la tarde.

The Champ is back in town! 🦾 @88jorgemartin #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/L0eJWEWziv

