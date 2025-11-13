Camino algo más despejado para Alcaraz y España en la Davis: Musetti se une a Sinner y no irá con Italia

Nuevo golpe a Italia de cara a la Copa Davis que se celebrará en el país transalpino a partir del próximo lunes. Bolonia, cuna de las Finales a 8 de este año, no contará con la presencia de un Lorenzo Musetti que ha terminado fundido su partido contra Alcaraz en las ATP Finals. El propio italiano lo ha confirmado en la rueda de prensa tras el encuentro.

«Dado mi estado físico, hablé con Filippo, el capitán, y decidimos que no jugaré la Copa Davis. Siento arrepentimiento y decepción por cómo llegué. Me habría intentado jugar si hubiera llegado en otras condiciones», aseguró Musetti. Su lugar lo ocuparía Sonego, quien precisamente se ha ejercitado este jueves junto a Berrettini en una de las pistas cercanas al Inalpi Arena donde se disputan las ATP Finals.

La ausencia de Musetti se une a la sonora baja de Sinner hace algo menos de un mes. Por lo que Italia estaría representada en este momento por el mencionado Berrettini, Cobolli, Bolelli y Vavassori. Italia debuta en la Davis el próximo miércoles 19 de noviembre contra Austria, dentro de menos de una semana.

Italia, sin top 10 a la Davis

Musetti sigue los pasos de Sinner, quien se bajó para las Finales de la Davis por el exigente tramo final de temporada en el que compitió en el ATP 500 de Viena, el Masters 1.000 de París-Bercy y las ATP Finals. Este último torneo disputado la semana anterior a la Davis, de hecho, el última día de las Finales ATP es un día antes que el inicio del torneo de naciones.

«Entendemos y respetamos la decisión de Sinner, que nos resulta profundamente dolorosa y que llega al final de una larga e intensa temporada, durante la cual demostró una vez más su extraordinario ejemplo a seguir. Para él, y para todos nosotros, la Copa Davis representa un símbolo de orgullo y pertenencia, y estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta azul», detalló el presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi.