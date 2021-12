Llega la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Pese a que sólo quedan cinco plazas de los octavos de final disponibles, aún hay mucho en juego de cara a la sexta jornada de la máxima competición continental a nivel de clubes. Además de quiénes serán los equipos que completen la lista de 16 clasificados para la siguiente ronda, queda conocer el nombre de tres de los equipos que serán cabezas de serie, qué seis lo harán en segunda posición y otros cinco equipos que caerán a la Europa League.

Sólo hay un grupo en el que no habrá nada en juego, que será el C, en el que el Ajax sabe que será primero, el Sporting de Portugal pasará como segundo y el Borussia Dortmund de Haaland pasará a ser uno de los favoritos para llevarse la Europa League. Manchester City, Liverpool, el citado Ajax, Bayern de Múnich y Manchester United ya saben que serán cabezas de serie en el sorteo de octavos de final, mientras que PSG y Sporting de Portugal serán segundos. También están clasificados Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea y Juventus, aunque queda por saber en qué puesto lo harán.

El conjunto madridista es el único de los cinco españoles que está clasificado para los octavos de final y se jugará en el Bernabéu su billete como primero de grupo, ante el equipo italiano. Los otros cuatro representantes de la Liga Santander –Atlético, Barcelona, Sevilla y Villarreal– tienen aún opciones de clasificarse y dependen de ellos mismos para hacerlo. También pueden ser terceros y, tanto rojiblancos como hispalenses, pueden incluso quedarse fuera de Europa.

Grupo A: La Europa League en juego

Era el grupo de la muerte, pero apenas ha habido sorpresas. El Manchester City será primero, acompañado en los octavos de final por el París Saint-Germain. Los pinchazos del equipo de ensueño que tiene Pochettino ante RB Leipzig y Brujas han sido definitivos para dejar la pelea por la primera plaza sentenciada antes del término de esta fase de grupos. Precisamente, alemanes y belgas se juegan la tercera posición, que da acceso a la Europa League. Los de la factoria Red Bull se miden al equipo de Guardiola, haciéndolo ante los Messi, Mbappé y cía el Brujas, que están obligados a sacar más puntos que los germanos en la última jornada para ser terceros.

Grupo B: El Atleti, todo o nada

El grupo del Atlético de Madrid, en el que lo único claro es que el Liverpool será primero. Pleno de victorias por el momento para los de Klopp, que pueden ser jueces en el desenlace del grupo. De hecho, de lo que suceda en el equipo de los reds en Milán dependen en parte las opciones de los de Simeone. El Oporto es segundo con cinco puntos, mientras que AC Milan y Atlético tienen cuatro. Con el average prácticamente igualado entre rojiblancos (4-7) e italianos (5-7), habrá que prestar atención al resultado de ambos e incluso se podría recurrir al fair play (tarjetas) para decidir cuál sería equipo de octavos.

Los lusos dependen de sí mismos y si ganan o empatan y los rossoneri no sacan los tres puntos ante el Liverpool serán segundos. El Milan está obligado a ganar a los ingleses para volver a octavos, siempre que el Atleti no gane por un gol más al Oporto.

Las cuentas del Atlético de Madrid son claras: ganar y esperar. Si ganan y el Milan no lo hace, se clasificarán para la siguiente fase. Si el conjunto rossonero también se lleva los tres puntos, los rojiblancos deben hacerlo por al menos un gol más que los italianos. Se puede dar la circunstancia de que haya un empate a puntos, goles a favor y en contra, por lo que habría que recurrir a las tarjetas, en el que ahora mismo ambos conjuntos están empatados a -18 puntos. Si el Atlético empata no estará en octavos, pero si los italianos caen sí que irán a la Europa League. Si pierden, tendrían que hacerlo por un gol menos que el Milan para no acabar últimos.

Grupo C: Todo decidido

El único de los ocho grupos en el que ya no hay nada en juego el es C. El Ajax dejó ya resuelta su clasificación como primero de grupo hace dos jornadas, mientas que en la pasada saltó la sorpresa y el Sporting de Portugal será quien el acompañe en los octavos de final. El Borussia Dortmund de Erling Haaland estará en la Europa League y el Besiktas, que aún no ha puntuado, será cuarto.

Grupo D: El Madrid, a evitar a los cocos

Real Madrid e Inter de Milán se la juegan en la última jornada. Los dos están clasificados ya para la siguiente ronda, pero aún queda por decidir cuál será el que lo haga como primero de grupo, evitando así medirse a los grandes cocos del continente. Se miden en el Santiago Bernabéu y a los blancos les sirve el empate para ser primeros. El Sheriff, tras comenzar con dos victorias ante el Shakhtar y los de Ancelotti, tiene asegurada la tercera plaza, por lo que en febrero continuará su sueño europeo, esta vez en la Europa League.

Grupo E: El Barça, a octavos o a la Europa League

El Barça se la juega al todo o nada. El efecto Xavi puede apagarse cinco partidos después de su llegada o, de lo contrario, ilusionar de nuevo a todos los culés. Ganar o caer a la Europa League, siempre y cuando el Benfica haga en casa los deberes ante el eliminado Dinamo de Kiev. Los blaugranas visitan el Allianz Arena de Múnich y, después del 0-3 en el Camp Nou y de la imagen vista desde entonces, se aferran a que el partido será a puerta vacía y que el Bayern no se juega nada, al estar asegurada su primera posición.

El milagroso empate logrado ante el equipo portugués en la penúltima jornada de la fase de grupos les permite acudir con una renta de dos puntos, aunque tienen el gol-average perdido con el equipo luso. Por ello, si ganan estarán en octavos, pero si empatan o pierden necesitarán que los lisboetas, que llegan tocados tras perder contra el Sporting el derbi, no saquen los tres puntos ante el Dinamo de Kiev. De lo contrario serán terceros e irán a la Europa League, competición en la que Xavi ya hizo sus pinitos.

Grupo F: El Villarreal se la juega en Bérgamo

Cristiano Ronaldo ha hecho al Manchester United campeón de grupo, dejando sin clasificación al Villarreal. Los de Emery se la juegan también en la última jornada, a domicilio y ante el otro equipo que pelea por el puesto: el Atalanta de Bérgamo. Les ha faltado resolver en los momentos en los que han tenido oportunidades los amarillos y, ahora, no tienen margen de error.

En la segunda plaza y con un punto de ventaja sobre el atrevido equipo de Gasperini, el Villarreal tiene asegurada como mínimo la Europa League, al tenerle el gol-average ganado al Young Boys. El empate les sirve para regresar 12 años después a los octavos de final de la máxima competición. Si caen, será el Atalanta quien pase de ronda, condenando al Submarino a la segunda competición continental, de la que son vigentes campeones.

Está también obligado a ganar en su visita a Old Trafford el Young Boys, al que le conviene también la victoria amarilla en Italia. Si los suizos sacan los tres puntos y el Atalanta cae, irían a la Europa League. Cualquier otro resultado deja sin opciones a los de Berna, que se despedirían de cualquier competición continental.

Grupo G: Al Sevilla sólo le vale ganar

El grupo del Sevilla es el único en el que los cuatro equipos pueden clasificarse, dependiendo además todos de sí mismos. El que gane irá a octavos. Primero está el Lille, con ocho puntos; seguido del Salzburgo con siete; en estos momentos iría a la Europa League el equipo español, que es tercero con seis; cerrando el grupo con cinco el Wolfsburgo. El conjunto hispalense visita al austriaco, mientras que el Wolfsburgo recibe al Lille.

El Lille es el que más fácil lo tiene. Empatando le vale para estar en octavos e incluso podría ser primero sumando sólo un punto, si en el otro partido del grupo se dan tablas o una victoria sevillista. Si pierde, se irá sí o sí a la Europa League.

Al Salzburgo le serviría también el empate, siempre que el Lille no pierda. De lo contrario, serían terceros. La victoria le clasifica y les hace primeros si el vigente campeón francés no gana. La derrota, por su parte, les deja sin octavos y, todo lo que no sea que el equipo galo sume en Alemania, les mandaría a la cuarta posición.

En el caso del Sevilla, la única opción pasa por ganar en Austria. Si lo consiguen, serán primeros siempre que el Lille caiga también en Wolfsburgo. El empate y la derrota les deja en tercera posición si el equipo germano no gana.

El Wolfsburgo puede ser primero o segundo si gana o cuarto si no lo hace. No tiene opción de ir a la Europa League. Si consigue los tres puntos en casa ante el campeón de Francia, será primero siempre que haya un empate entre Salzburgo y Sevilla, de lo contrario sería segundo. El empate y la victoria, les condena al farolillo rojo del grupo.

Grupo H: La Juve espera el tropiezo blue

Está decidido qué dos equipos estarán en octavos, aunque queda saber en qué posición lo hará cada uno. La Juventus espera un pinchazo improbable del campeón de Europa, el Chelsea, para ser primera. Los italianos lo tienen fácil, pues reciben al Malmo. Por su parte, el equipo londinense visita al Zenit San Petersburgo, que ya sabe de antemano que pase lo que pase será tercero y jugará la Europa League a partir de febrero.

Igualados a puntos en la cabeza de la clasificación, Chelsea y Juventus se juegan la primera plaza. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso en Stamford Bridge la pasada jornada a la escuadra turinesa, por un contundente 4-0, lo que les da el gol-average y hace que los italianos necesiten una ayuda rusa para poder ser primeros. De lo contrario, el Chelsea sería quien acabase primero.