La brutal pelea secreta al ‘estilo ruso’ entre los ultras de Atlético y Feyenoord en Madrid

Ultras del Atlético de Madrid y del Feyenoord, con motivo de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League que enfrentaba a ambos equipos en el Metropolitano, se citaron para pelearse el pasado miércoles en la Casa del Campo de la capital, un 12 contra doce, todo pactado, absolutamente todo, en una quedada que poco tiene que ver con el fútbol y el color de la elástica a la que alientan.

La pelea, de un total de 24 individuos, se pactó previamente entre los líderes de cada hinchada de radicales. En esta, de un sólo minuto, no se podían usar ni armas de fuego, ni palos o similares y tampoco cuchillos. Sí estaba permitido, según fuentes policiales, vendas en las manos, guantes, protectores dentales e incluso cascos para protegerse las partes más sensibles durante el enfrentamiento. En las redes, el grupo ultra del Feyenoord señaló que venció y se rió de los colchoneros.

Los 24 ultras que se citaron para pegarse en la Casa de Campo de Madrid no tenían ninguno más de 25 años y pertenecían, en el caso de los holandeses, a grupos diferentes, parte de los que pelearon en ese combate a 12 eran de los RJK, los Rotterdam Jongeren Kern, y otro de los Firm FIIIR, los Feyenoord Third Generation Rotterdam.

Según fuente de Europa Press, la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid está al corriente de todo lo sucedido pero el hecho de que de la pelea entre ultras no conste ninguna denuncia presentada durante el día o días venideros, así como que no usaron armas de ningún tipo, no lo consideraron delito, por lo cual, no se ha abierto investigación alguna de lo sucedido.

Pero no quedaron ahí los incidentes durante el Atlético-Feyenoord, hubo más. La Casa de Campo también vivió pintadas por parte de los ultras, dejando el nombre de su club en un muro de ésta. Tras el partido, en la zona VIP del estadio también se vivieron momentos de tensión y hubo hasta sesi detenidos de la hinchada holandesa, entre ellos un menor de edad. Hubo varios heridos leves también.

Cabe destacar que la Delegación del Gobierno en Madrid estaba bien preparada para la ocasión. El partido fue considerado previamente como encuentro de ‘alto riesgo’ por la Comisión Antiviolencia. El dispositivo activado contemplaba alrededor de 1.300 efectivos entre los diferentes cuerpos de seguridad, tanto policías nacionales y municipales, como el propio equipo de seguridad del Atlético de Madrid.

Esta no es la primera vez que los radicales del Feyenoord protagonizan un altercado de esta índole en algunos de los desplazamientos por Europa del club neerlandés. Durante las últimas temporadas sus ultras han estado en el ojo del huracán por diferentes peleas como la vivida esta semana en la capital española, en la Casa de Campo de Madrid. Las detenciones son habituales y desde los organismos competentes se comienza a tener señalado a sus ultras previamente. De hecho, las fuerzas policiales holandesas ya intercambiaron información con la española, con el objetivo de evitar y prever movimientos.