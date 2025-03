Boris Becker boicotea el regreso de Piqué al tenis: «Un muy buen futbolista no debería estar…»

Ni 24 horas ha tardado el mundo del tenis en reaccionar a los revolucionarios cambios planteados por Gerard Piqué para renovar el deporte de la raqueta. El propietario de Kosmos, empresa que tuvo los derechos de la Copa Davis y modificó su formato, reflexionó sobre aspectos del tenis que hacen que los jóvenes pierdan interés por el deporte de la raqueta.

«¿Por qué sacas dos veces en el tenis? Páratelo a pensar, son 30 segundos más que el tío está botando la pelota. La gente no quiere ver esto, quiere ver el punto. La gente no quiere ver un juego de cinco minutos que es deuce, ventaja, deuce, ventaja el otro. No. 40-40 y al siguiente…», aseguró Piqué. Es precisamente esa reflexión la que despertado la reacción en una leyenda del tenis.

Boris Becker, ex número uno del mundo que ganó Wimbledon en tres ocasiones, dos el Open de Australia y una el US Open, ha criticado la versión de Piqué a través de redes sociales. «Un muy buen futbolista no debería estar discutiendo el futuro del tenis, con todo respeto», escribió el alemán.

Obtuvo adeptos su publicación pues Brad Gilbert, el que fuera técnico de Coco Gauff, tildó de «ridículo» que los dos servicios en el tenis sean aburridos. Durante la conversación entre Piqué y Casillas, el ex meta blanco puso el foco en el «punto de oro» como solución la problemática planteada por Piqué, que se mantuvo firme con la poca flexibilidad de la ITF para y tiró de su época con la Davis para ejemplificarlo.

«A mí me pasó con la Copa Davis. Intentas llegar al deporte, intentas cambiar ciertas cosas, que nosotros lo intentamos con la Copa Davis. Y no hay manera, la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, no cambia las cosas», argumentó en el podcast bajo palos. La frustración por la negativa a los cambios llevó a Piqué a plantearse otras opciones más radicales para renovar el tenis.

«Después de esa experiencia con la Copa Davis dices ‘pues voy a crear yo mi propia competición y voy a poner las normas que a mí me dé la gana, las que yo creo que esto va a funcionar’. Cuando ves que dependes de unas federaciones, de una gente mayor de hace muchos años, que tienen miedo al cambio, que no quiere cambiar absolutamente nada, pues allá ellos. Un deporte que es espectacular. Pero es un deporte que todas las estadísticas, absolutamente todas, están diciendo que cada vez más la gente juega menos a tenis. Y cada vez más a pádel o a pickeball», resumió Piqué.