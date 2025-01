El bonito gesto de Carlos Alcaraz con un empleado de la limpieza en Australia que da la vuelta al mundo

Carlos Alcaraz no solo destaca por ser uno de los mejores tenistas del mundo, sino también por su educación y humildad, algo que ha demostrado una vez más en el circuito tenístico. El tenista español, que debuta este lunes en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, ha dejado una imagen que ha dado la vuelta al mundo y no deja de comentarse en las redes sociales.

El deportista murciano aparece en un vídeo que se ha hecho viral saludando, uno a uno, a los trabajadores que se iba encontrando por los pasillos de las instalaciones del torneo que se disputa en Melbourne. Ni el peso del raquetero ni las varias raquetas que llevaba en el otro brazo le han impedido hacerlo, pero lo más llamativo ocurrió al final de la escena.

Alcaraz iba sonriendo y no dudó en tener un bonito gesto con otro de los empleados. El español abrió una puerta por la que tenía que pasar y al ver la llegada de un empleado de la limpieza que iba con un carrito lleno no dudó en sostenerle la puerta y hasta que no pasó no se marchó, un detallazo que ha sido muy aplaudido por los internautas de las redes sociales.

El tenista murciano, que lleva ya varios días entrenándose en Melbourne para preparar el Open de Australia, está teniendo un trato cercano con aficionados, tenistas de menor nivel y trabajadores de la organización. El murciano es un deportista muy admirado tanto en Australia como en el resto del mundo, por su tenis y su comportamiento.

Alcaraz está ya preparado para debutar en el Abierto de Australia, pero hasta el próximo lunes no disputará su partido de primera ronda contra el kazajo Alexander Shevchenko en la pista central Rod Laver Arena. Y es que la organización del torneo ha dado prioridad para jugar en el principal escenario al italiano Jannik Sinner y al serbio Novak Djokovic, que también jugarán el lunes.