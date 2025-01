La confesión de Alcaraz sobre el deportista español en quien se inspira para ganar el Open de Australia

Carlos Alcaraz atendió a los medios en la rueda de prensa previa a la disputa del Abierto de Australia y destacó la influencia positiva de un deportista español, en el cual se inspira el tenista murciano para tratar de conquistar el torneo. Se trata de Ilia Topuria, el campeón del peso pluma de la UFC: «Me ayudó a no tener dudas, a saber quién soy», confesó el actual número tres del mundo.

El tenista español ha asegurado que Topuria le ayudó la pasada temporada a «no tener dudas» de sí mismo y que este año no disputará ningún torneo cuando esté «cansado mentalmente», además de reconocer que ha cambiado «ciertas cosas» en la raqueta y en su saque y que está deseando probarlas en el comienzo del primer Grand Slam de la temporada.

«No he recurrido a nadie para pedir consejo o para inspirarme en momentos difíciles. Pero en las Finales ATP, hablé con Ilia Topuria. El año que ha tenido, la confianza… Siempre tenemos momentos de duda, momentos difíciles, y ver a Ilia Topuria con esa confianza antes de cada pelea, esa confianza en él mismo, me inspiró a no tener dudas de mí mismo, a saber quién soy. Esa confianza en mí mismo me hizo en algunos momentos venirme arriba, me he inspirado en él», declaró Alcaraz en la rueda de prensa previa al Open de Australia.

Asimismo, el tenista español adelantó que solo disputará los torneos en los que se encuentre bien física y mentalmente. «Hay el debate entre los jugadores que se quejan del calendario y luego van a exhibiciones. Yo siempre he dicho que eso es totalmente distinto. Taylor Fritz también lo dijo, que al final no es lo mismo estar en un torneo que son nueve días de exigencia máxima mental y física que una exhibición de ir un día a entretener a la gente e irnos. Es totalmente diferente», recalcó Alcaraz.

«Probablemente tache algunas exhibiciones y me salte algún torneo, depende de cómo vaya físicamente y de si me encuentro bien. Lo que tengo claro es que no quiero jugar ningún torneo estando cansado mentalmente, ir allá y que sea una odisea. Quiero ir a los torneos y estar bien, disfrutar de jugar al tenis. Si eso no va así, tomaré alguna decisión este año», prosiguió.

«El objetivo es ganar los Grand Slams y los Masters 1.000, son los torneos más importantes del mundo. Espero estar arriba en el ranking, llegar tan cerca como pueda a Yannick -Sinner-, pero lo principal es ganar tantos ‘Grand Slams’ como pueda», añadió el tenista murciano.