Por la boca muere el pez: Alcaraz ‘fundió’ al ‘sobrado’ Fritz

Alcaraz vuelve a mostrar su mejor versión cuando más lo reclama la situación Cae Fritz y el murciano desembarca en por tercera vez consecutiva en la final de Wimbledon. Construye el murciano su mejor imagen durante la segunda semana del campeonato, el momento en el que emergen los campeones.

El tenista estadounidense sacó la bandera blanca de la rendición, o mejor dicho, le obligó a sacarla Alcaraz con su versión más sólida y saque implacable. Culminó así un triunfo que a Fritz le puede servir como cura de humildad después de sus palabras previas al partido en las que derrochó soberbia.

Antes de enfrentarse al murciano, el estadounidense pasó por encima de Khachanov en cuartos de final y en ese momento se sintió invencible hasta el punto de lanzar un mensaje a su próximo rival, que ha sido Alcaraz. «La hierba es un gran igualador y equilibra las cosas. Confío en cómo estoy jugando. Sé la forma en que jugué los dos primeros sets contra Khachanov. Jugando así, poco pueden hacer mis rivales al otro lado», aseguró.

Alcaraz le negó la afirmación con una lección al servicio durante todo el partido. Le permitió dominar a Fritz y evitar que creciera algún tipo de apuro cuando el ímpetu del estadounidense crecía. Lo consiguió apoyado en un elevado porcentaje de puntos ganados al primer servicio, hasta un 87%. Además, dominó la red y logró 36 golpes ganadores por sólo 25 errores no forzados.

Paso de gigante el que da Carlitos para revalidar su corona al pasar por encima (6-4, 5-7, 6-3, 7-5) de un Fritz que no encontró grieta alguna en la coraza del murciano. Ya espera rival por el título. Sinner o Djokovic. Carlitos buscará levantar su tercer título en el All England Tennis Club y así convertirse en el tenista español con más triunfos allí, así como ser el primer tenista masculino desde Björn Borg, en 1980, en ganar dos dobletes Roland Garros y Wimbledon consecutivos.

No variará Alcaraz su hoja de ruta previa al partido. «Ahora vamos a intentar hacer las cosas que venimos haciendo, especialmente fuera de pista. Tendremos un día tranquilo sin mucho ajetreo y no gastar mucha energía. En el partido, hay que saber lidiar con la presión y los nervios y el que mejor lo haga será el que más opciones tendrá de ganar la final. No quiero pensar en el domingo ahora, quiero estar tranquilo».