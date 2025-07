Alcaraz quiere un respiro: «Ahora no pienso en la final, sólo en estar tranquilo»

Carlos Alcaraz sufrió más de la cuenta contra Fognini, ganó confianza ante Tarvet, la consolidó contra Struff y Rublev y Norrie y ha dado el paso adelante en Wimbledon a costa de Fritz. Construye el murciano su mejor imagen durante la segunda semana del campeonato, el momento en el que emergen los campeones. El tenista estadounidense sacó la bandera blanca de la rendición, o mejor dicho, le obligó a sacarla Alcaraz con su versión más sólida y saque implacable.

«Ha sido un partido que ha tenido de todo. Un primer set bastante bueno en el que he empezado muy bien, con break y he estado brillante al saque. Me notaba muy bien, pero se me ha complicado el segundo set porque no he aprovechado hado ciertas cosas. He estado tranquilo y he mejorado. El tie break también se ha complicado porque Fritz ha jugado muy bien. Pero he estado tranquilo y sacado un muy buen tenis. Estoy contento de no haber ido a un quinto set», aseguró Alcaraz.

El murciano arriba en su tercera final consecutiva en Wimbledon, en la que buscará el que sería su sexto Grand Slam. «Para una final siempre hay que estar listo. La manera que venimos de menos a más salvando. momento complicado, eso ayuda mucho para la confianza. La final será contra Sinner o Djokovic, será muy complicada pero tengo la confianza muy alta. Me encuentro muy bien y llego en un gran estado de forma».

No variará Alcaraz su hoja de ruta previa al partido. «Ahora vamos a intentar hacer las cosas que venimos haciendo, especialmente fuera de pista. Tendremos un día tranquilo sin mucho ajetreo y no gastar mucha energía. En el partido, hay que saber lidiar con la presión y los nervios y el que mejor lo haga será el que más opciones tendrá de ganar la final. No quiero pensar en el domingo ahora, quiero estar tranquilo».

Paso de gigante el que da Carlitos para revalidar su corona al pasar por encima (6-4, 5-7, 6-3, 7-5) de un Fritz que no encontró grieta alguna en la coraza del murciano. Ya espera rival por el título. Sinner o Djokovic. Carlitos buscará levantar su tercer título en el All England Tennis Club y así convertirse en el tenista español con más triunfos allí, así como ser el primer tenista masculino desde Björn Borg, en 1980, en ganar dos dobletes Roland Garros y Wimbledon consecutivos.