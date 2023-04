Binder gana una alocada sprint race y Pedrosa acaba sexto

Brad Binder se lleva la victoria en una alocada carrera al sprint en el GP de España de MotoGP tras una bonita batalla con su compañero, Jack Miller, que acabó tercero. Segundo fue Pecco Bagnaia, que se coló en el último momento para arañar unos puntitos. Cabe destacar también la gran carrera de Dani Pedrosa en su debut en este formato. El español terminó sexto.

En la primera vuelta se desató el caos. Como es habitual, todos van al límite en la sprint race y Morbidelli intentó adelantar a Álex Márquez por donde no había sitio y acabó tirando al español. El choque desencadenó una serie de caídas que provocaron la bandera roja. Bezzecchi, que venía por detrás, se encontró con el accidente y se fue al suelo. Augusto también se cayó después de que Folger redujera para evitar el accidente.

Fue una auténtica locura. Los comisarios sacaron la bandera roja y la carrera se reanudó poco después con una vuelta menos. En la resalida, Aleix cerró a Miller para que no le pasara como en la primera salida, pero por el otro lado le pasó Binder como un avión y a la llegada a la curva 1 era tercero. Miller también le superó. Poco después caería hasta la quinta plaza, con Bagnaia y Martín delante de él.

Por su parte, Dani Pedrosa se mantenía en una gran séptima posición y haciendo vuelta rápida. Desgraciadamente no todo serían buenas noticias. A falta de ocho vueltas para el final se iría al suelo Álex Márquez en la curva 2, la misma en la que le tiró Morbidelli, pero esta vez fue él solo. Por delante todo apuntaba a que la batalla por la victoria estaría entre las KTM, mientras Martín y Bagnaia luchaban por el último puesto del podio.

Aleix Espargaró no podía seguir el ritmo de las Ducati y se acabó cayendo a seis vueltas del final. El poleman no pudo completar un gran día con un buen resultado en la sprint race, aunque el domingo tendrá otra oportunidad saliendo desde esa posición de privilegio que se ha ganado en la Q2. Joan Mir también decía adiós a la carrera a cuatro vueltas del final, mientras por delante las Ducati cazaban a Miller y Binder.

Pecco aprovechó la pelea entre las dos KTM para llegar a rueda del australiano. Binder se marchó un poco y el vigente campeón se metió por dentro cuando su ex compañero se coló en la última vuelta para acabar segundo en la carrera al sprint en Jerez. Martín no pudo pasar al ex de Ducati y terminó cuarto.