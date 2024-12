Betis-Barcelona: el Villamarín mide la reacción del Barça

El Barcelona vuelve a la Liga este sábado para visitar al Real Betis (16:15) en el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga. El Benito Villamarín, donde cayó derrotado el Atlético de Madrid esta temporada, mide la reacción del equipo de Hansi Flick tras su goleada en Mallorca el pasado martes después de encadenar tres tropiezos consecutivos en la competición española.

Tras dos derrotas y un empate de manera consecutiva en Liga, donde el Barcelona abrió su propia crisis de resultados tras un inicio fulgurante, el equipo de Hansi Flick ha comenzado el mes de diciembre tapando la hemorragia. «Ya se ha acabado este mes de mierda», señaló el propio técnico alemán sobre noviembre después de golear al Mallorca. Siguen siendo líderes.

Con algunas dificultades, pero el Barcelona goleó al Mallorca y recuperó algunas de las sensaciones que había dejado en su inicio de temporada. Una victoria que se sumó a la derrota del Real Madrid en San Mamés al día siguiente. Por ello las aguas en Can Barça bajan ahora mucho más tranquilas. El cuadro culé sigue manteniendo el liderato con cuatro puntos más que los blancos (el Real Madrid tiene un partido menos).

Una súper jornada de sábado, la 16 de la Liga, que tendrá a Barcelona y Real Madrid jugando en el mismo día. El cuadro culé lo hará frente al Betis en el Benito Villamarín a partir de las 16:15. Los blancos jugarán en Gerona a las 21:00.

Un Betis con dudas mide al Barcelona

Un cuadro blaugrana que no tiene bajas significativas para este partido. Robert Lewandowski descansó ante el Mallorca y este sábado frente al Betis volverá a ser titular. Con un duro duelo de Champions en Dortmund a la vuelta de la esquina, no sería de extrañar que Flick diese descanso a alguno de sus futbolistas. Pero no será Raphinha, quien confirmó que volvería a jugar. Los que seguro volverán a ser titulares serán Casadó, Lamine Yamal y Dani Olmo. Volvieron en Son Moix y buscan asentarse de nuevo en el once contra el conjunto verdiblanco.

El Barcelona tendrá enfrente a un Real Betis en plena crisis de resultados que quiere volver a convencer a su afición. El equipo verdiblanco medirá la reacción de los de Flick, para ver si lo sucedido en Mallorca fue una realidad o un espejismo. Manuel Pellegrini confirmó que Fornals y Cardoso no serán de la partida, pero anticipó que Isco tendrá sus primeros minutos siete meses después de fracturarse el peroné.

Un Betis con Lo Celso como máxima estrella y un equipo con hasta cinco ex azulgrana. Uno de ellos, Héctor Bellerín, no entra en la convocatoria. El resto sí: Marc Bartra, Abde, Vitor Roque y Sergi Altimira. El delantero brasileño, cedido en el cuadro verdiblanco, quiere demostrarle a la entidad azulgrana su valía. Abde fue traspasado y tendrá una gran motivación para cuajar un gran partido.

Precisamente en el Benito Villamarín debutó Pau Cubarsí como jugador del primer equipo del Barcelona en Liga. Fue el 21 de enero de este mismo año. Lo hizo como titular y el cuadro culé, con Xavi en el banquillo, ganó por 2-4.

Un Betis con Manuel Pellegrini en el banquillo. El entrenador chileno se medirá al Barcelona por 27 ocasión en su carrera deportiva con cuatro equipos diferentes: Betis, Málaga, Villarreal y Real Madrid. Pellegrini ha sufrido 19 derrotas contra el cuadro culé, dos empates y cinco victorias.