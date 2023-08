Bernardo Silva, sólo si el jugador pide su salida al Barça

Bernardo Silva es la prioridad número 1 del Barça tras conocer la marcha de Ousmane Dembélé. Para Xavi Hernández el centrocampista portugués es prioritario, una opción imprescindible si quieren aspirar a algo más esta próxima temporada en la Champions League, otro objetivo prioritario del conjunto culé. El club hace número para hacer posible una operación que no depende exclusivamente de ellos, sino que guarda un papel crucial el jugador, que no saldrá del Manchester City si no pone de su parte.

El City no va dejar a ir a Bernardo Silva con la primera oferta que plantee el Barça. Los culés, tras hacer cábalas con los ingresos que prevé y el margen salarial que dispondrá a la hora de inscribir jugadores, piensan que están en disposición de hacer una oferta por el portugués de 65 millones fijos más 10 en variables –fácilmente alcanzadas–, en pagos cómodos que permitan a la entidad afrontar en estos momentos una operación de tal envergadura.

Pero cabe recordar que el City ya ha rechazado no uno, sino dos ofertas que ha realizado el PSG de Luis Enrique. Las dos han sido rechazadas y la última era por 80 millones de euros, un valor superior a lo que planteará el Barça. Ni la directivo citizen ni Pep Guardiola desean en estos momentos desprenderse de ningún modo de Bernardo Silva, es un jugador capital e imprescindible en el proyecto, un futbolista por el que están planteándose ya la renovación.

Fue esta misma semana el propio Guardiola el que dejó clara la importancia de Bernardo Silva en su proyecto, aunque también dejó clara la única vía posible que tiene el Barça y cualquier otro equipo si desean contar con el luso. «Queremos que Bernardo se quede aquí, y haremos todo lo posible para que así sea», decía con claridad el entrenador catalán, pero sin negar la obviedad con un frase ya recurrente en él: «No quiero ningún jugador que no quiera estar aquí, quiero trabajar con chicos que quieran quedarse».

De hecho Guardiola fue claro y dijo que si alguien quiere a Bernardo Silva tendrá que realizar «una oferta adecuada» por él, no como las ya presentadas por el PSG, y también que, si algún le quiere realmente, «cogerán un avión y hablarán con nuestro director deportivo», en un claro guiño y alusión al Barça, que aún no ha movido ficha pese al runrún en torno a su interés.

Así, la única baza que tiene el Barça en toda esta historia y deseo por Bernardo Silva es que el propio jugador dé un paso al frente, algo similar a lo que hizo el verano pasado Robert Lewandowski, que se movilizó y presionó al Bayern de Múnich para salir rumbo a Barcelona, pese al malestar que generó el seno bávaro y su afición. Sin el paso al frente del jugador, las opciones de los culés para alcanzar el fichaje del luso, son escasas.