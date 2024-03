El Bernabéu ovacionó a Vinicius y no se olvidó de los madridistas Rodrygo y Endrick

El Santiago Bernabéu rindió ovacionó a Vinicus Junior antes del España-Brasil. La afición española no dudó en mostrarle su apoyo en el partido que disputaron entre ambas selecciones. En un encuentro que sirvió para luchar contra el racismo, el delantero centraba todos los focos, puesto que se ha convertido en los últimos años en uno de los abanderados a la hora de tratar de acabar con esa lacra en la sociedad y, específicamente, en el mundo del fútbol. Cuando su nombre fue anunciado por megafonía, la ovación no pudo ser mayor.

El estadio del conjunto blanco acogía por primera vez un partido de España desde la reforma que ha llevado a cabo en los cuatro últimos años. La expectación era máxima, puesto que Vinicius, la estrella del madridismo, era el principal protagonista de un partido que se concretó hace varios meses, después de los múltiples ataques racistas que sufrió. Una violencia que, lejos de cesar, se ha incrementado en los últimos meses y que le llevó a derrumbarse en la rueda de prensa previa al partido.

El brasileño fue el encargado de comparecer ante los medios antes de un partido muy especial para él y no dudó en hablar de lo que siente cuando escucha gritos racistas contra su persona: «Es muy triste porque con cada denuncia me siento peor». «Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar», señaló.

Vinicius no pudo contener las lágrimas durante su comparecencia, llegando a emocionarse en varios momentos: «He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie».

El jugador del Real Madrid no dudó en lanzar un mensaje al mundo, con el fin de erradicar el racismo de la sociedad: «Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor».

Ovación para Vinicius, Rodrygo y Endrick

Al ser nombrados por megafonía, el Santiago Bernabéu no dudó en aplaudir a los tres jugadores del Real Madrid de la canarinha. Brasil se presentaba en el Santiago Bernabéu con Vinicius como estrella, pero también con Rodrygo, que le acompañaba en el equipo inicial. Los dos fueron ovacionados por la afición española que colmaba las gradas del estadio. También un Endrick que fue nombrado como integrante de los jugadores que esperaban en el banquillo.

Vinicius, en uno de sus partidos más especiales, en casa y ante su público, por un fin solidario, portó el brazalete de capitán de la selección de Brasil. El jugador se llevó una gran ovación al ser anunciado su nombre por megafonía. A pesar de jugar contra España, por momentos, el astro canarinho fue local en un Bernabéu que estuvo en todo momento a sus pies.