Endrick centra el foco en el Bernabéu

Endrick se prepara para su primera gran noche en el Santiago Bernabéu. La gran sensación del fútbol brasileño podría debutar ante la selección española en la que será su nueva casa a partir del próximo mes de julio, cuando se haga efectivo su fichaje por el Real Madrid. Aunque el nuevo seleccionador carioca, Dorival Júnior, se mostró cauto en cuanto al papel que tendrá el futbolista de 17 años en el choque contra el racismo que se va a disputar en el coliseo blanco.

Los elogios han llegado en forma de cascada a Endrick tras su actuación en Wembley frente a Inglaterra donde, en apenas veinte minutos que estuvo en el campo, fue capaz de anotar el tanto que le dio la victoria a la canarinha e, incluso, pudo hacer un segundo gol en la última jugada del partido, en la que se topó con un sensacional Pickford. El país brasileño ve en Endrick la luz que guiará su camino en la próxima década y que será el complemento perfecto de Vinicius y Rodrygo en la búsqueda de títulos en esta nueva etapa.

No obstante, el seleccionador nacional brasileño, Dorival Júnior, quiere actuar con la máxima cautela con la joven joya carioca. Por ello ya avisó en la rueda de prensa previa al encuentro que Endrick no estará en el once titular porque, a pesar de su energía y calidad, aún no está preparado para encarar desde el inicio retos de tal envergadura.

«Creo que Endrick va a tener su momento. Tiene una capacidad increíble y seguro que va a tener su momento. Analizamos todo lo que ha pasado. Desde lo que ocurrió el sábado prefiero que la gente tenga más paciencia con él. Hemos pensado algunas cosas para el partido, pero tenemos que tener paciencia para analizar la alineación del próximo choque», afirmó el flamante nuevo seleccionador de la pentacampeona del mundo.

Endrick será suplente en el Bernabéu

Aunque, acto seguido, confirmó que no partiría desde el inicio ante el equipo de Luis de la Fuente. «Endrick no inicia como titular. Sin duda que dará muchas alegrías al Real Madrid. Tiene un futuro brillante», dijo. Precisamente en prepararlo bien para ese futuro es en lo que piensa Dorival Júnior cuando confirma que no quiere exponer demasiado a Endrick y que hay que tener precaución con él porque su carrera acaba de empezar. «Tiene que tener ese timing para que complete su formación. Su próximo paso tiene que ser importante y hay que tener cuidado», analizó Dorival Júnior.

Hay que recordar que no será la primera vez que el joven brasileño visite el Santiago Bernabéu aunque sí supondrá la primera ocasión que se presente de que pise el césped del coliseo blanco vestido de corto aunque no sea con la elástica del Real Madrid. Endrick ya acudió al Palco de Honor del estadio para presenciar el partido de los de Ancelotti frente al Villarreal el pasado mes de diciembre, conoció a sus futuros compañeros y visitó las instalaciones de la Ciudad Deportiva Florentino Pérez, en la que fue su primera toma de contacto con el que será su hogar a partir de julio.