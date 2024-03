Endrick ha sorprendido al mundo con una confesión sobre la dura infancia a la que tuvo que sobreponerse en Brasil. En una carta abierta a su hermano pequeño Noah, el próximo jugador del Real Madrid reconoce que pasó hambre en muchas ocasiones, pero que siempre confío en su talento como la herramienta que le permitiría labrarse un futuro mejor. Además, explica que siempre aficionado del club blanco desde muy pequeño y reconoce lo impactado que salió de su primera visita al Santiago Bernabéu hace tres meses.

«Cuando fui a visitar el Real Madrid por primera vez hace unos meses, sucedieron muchas cosas increíbles. Cuando conocimos a Florentino Pérez, él miró a papá a los ojos y dijo: ‘El Real Madrid será el único club que tratará a Endrick como a un hijo’. Deberías haber visto la cara de papá cuando lo dijo. Significó mucho para él», rememora Endrick en la carta a su hermano.

«Conocí a Bellingham; aquel jugador tan bueno que siempre marca goles para mí en la PlayStation. Todo el mundo le llama ‘Jude’, así que le dije: “Oye Jude, voy a celebrar mi próximo gol igual que los celebras tú”. Y cuando marqué, le envié el vídeo por Instagram, y él lo compartió en Instagram», añade.

El todavía jugador del Palmeiras explica que su primera visita al Real Madrid en diciembre «todo fue como borroso, como si estuviera en un sueño». «Pero lo que más recuerdo fue cuando entré en el vestuario y Modric habló conmigo. Su camiseta con el dorsal 10 estaba colgada; él señaló con el dedo el asiento junto al suyo y dijo: “El número 9 y el número 10. ¿Quién sabe? La próxima temporada, quizás te sentarás a mi lado. Este detalle realmente me llegó al corazón. Pensé: Si Modric cree que soy digno de llevar el dorsal 9, entonces debo serlo. Todavía no he llegado a Madrid, así que no lo sé, pero espero que un día llevaré el dorsal 9 para el Real Madrid», confía en el texto publicado por The Players Tribune.

Endrick también repasa cómo empezó su afición por el Real Madrid. «Cuando tenía 7 u 8 años, no tenía teléfono, así que solía utilizar el ordenador de mamá para ver allí los resúmenes de los partidos del Real Madrid. Sé que eres demasiado joven para recordar estos nombres, pero yo estaba obsesionado con el equipo de 2013-14 con Cristiano, Modric y Benzema. Esta fue mi puerta de entrada a la historia de este club. Empecé entrando en YouTube y aprendiendo de ‘los Galácticos’, y profundicé más y más… Puskás, Di Stéfano…», enumera.

De todos esos ídolos del Madrid, el principal de todos es Cristiano Ronaldo. «No solo en sus jugadas destacadas, sino también en lo duro que entrenaba, y en lo que otros decían sobre su mentalidad. De él aprendí que el trabajo duro es hasta más importante que el talento. Un día, espero llegar a conocerle. Ahora estoy escribiendo esto y todavía no le conozco. Pero su hijo me sigue en Instagram. Espero que para cuando leas esto, ya habré podido estrecharle la mano», confía.

Respecto a su dura infancia llena de privaciones, Endrick recuerda cómo era pasar hambre. «Recuerdo que había días que justo antes de acostarme hubiera picado algo. Le preguntaba a mamá si tenía algo para comer, y ella me respondía: ‘Duérmete Endrick. El sueño te lo quitará’. Algunas veces, cuando estábamos muy desesperados por el dinero, mamá conseguía que le prestaran algo de arroz o algo de calderilla. Pero un día, hermano… No le quedaban favores para pedir. No le quedaba dinero ni nadie a quien recurrir», lamenta.

«En el plato, siempre tuvimos suficiente de lo que necesitábamos. Pero no siempre tuvimos suficiente de lo que queríamos. ¿Entiendes la diferencia? Siempre estábamos apurando con lo mínimo. Papá dice que yo me sentaba en el sofá y le decía: ‘No te preocupes. Voy a ser futbolista, y voy a conseguir una vida mejor para nosotros’. Antes de aquel día, yo solo era un niño, y el fútbol era solo un juego. Pero después de aquel día, el fútbol se convirtió en nuestro camino hacia una vida mejor», celebra.

«Mamá comiendo el pan de hace dos días. Papá durmiendo bajo el cobertizo de las taquillas del estadio. Mamá llorando en el baño. Papá llorando en el sofá. Guarda siempre todo esto en tu corazón», cierra su descarnada misiva Endrick.