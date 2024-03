Baptista: «Vinicius, Rodrygo y Endrick liderarán la próxima década en el Madrid y Brasil»

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para ver en directo por primera vez a Endrick. No será de blanco y sí de amarillo, pero será un día importante. El joven delantero del Real Madrid, que llegará a Valdebebas a partir del 21 de julio, cuando cumple la mayoría de edad, formará ataque con otros madridistas como Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Una noche especial para todos, incluidos ex madridistas y ex internacionales de Brasil, como Julio Baptista.

OKDIARIO habló con el delantero brasileño después del Corazón Classic Match. Julio Baptista (Sao Paulo, 1981) ha jugado 77 partidos con el Real Madrid y ha vestido en 48 ocasiones la camiseta de la pentacampeona del mundo. Ahora, tras colgar las botas, ha emprendido una nueva aventura como entrenador. Su primer y, hasta el momento único equipo, ha sido el Valladolid, donde de la mano de Ronaldo tuvo la oportunidad de entrenar al Juvenil B, al Juvenil A y al Promesas, aunque en noviembre de 2023 fue destituido.

Baptista busca equipo y ve mucho fútbol, por lo que el que fuera delantero de Real Madrid y Brasil es una voz autorizada para hablar de Endrick, Rodrygo y Vinicius. «Son promesas y futuro. Son jugadores que tienen mucho talento y que ojalá que sean la generación nueva para la próxima década no sólo en el Real Madrid, sino también para el fútbol brasileño», asegura a OKDIARIO el goleador.

Baptista también analizó lo que está sucediendo en España con Vinicius Junior, donde las aficiones rivales le insultan de manera habitual pasando líneas rojas que dejan en muy mal lugar a nuestro país. «Hay ciertas cosas que Vinicius irá mejorando con el paso del tiempo, pero desde fuera la gente debe mejorar. Yo estoy convencido de que con el paso del tiempo se mejorará», explica.

El Real Madrid apuesta por la normalidad

Vinicius es un hombre capital en el Real Madrid. Uno de los mejores jugadores del mundo, capaz de ganar cualquier partido, pero al mismo tiempo un jugador que tiene que soportar en demasiadas ocasiones los insultos de las aficiones y los desplantes de los rivales. Algo que en el vestuario madridista no pasa desapercibido.

En el vestuario del Real Madrid no le han hecho ninguna burbuja a Vinicius, ya que «no es lo mejor», explican. De hecho, explican que «se le trata con la máxima normalidad y punto». «Todos saben que lo pasa mal y que se está centrando todo esto en él. Meterle en una burbuja es una tontería, mientras que darle normalidad es lo conveniente. Todo esto pasará, ese debe ser el mensaje», explican desde el club blanco.

Eso sí, en el Real Madrid han dado un paso al frente y han decidido que no va a pasar ni un ataque más hacia su jugador. El club blanco tiene claro que debe proteger a Vinicius Junior e irá hasta el final siempre que el jugador brasileño reciba cualquier tipo de ataque de aficiones rivales.

Vinicius recibió el apoyo también del cuerpo técnico y de sus compañeros ante estos ataques de varias aficiones españolas. Carlo Ancelotti ha sido quien más ha trabajado a nivel interno con el brasileño y a quien más ha defendido de cara al público.

«Vinicius va a mejorar porque es humilde, serio e inteligente», dijo el técnico italiano a la finalización del partido ante Osasuna, el último duelo del Real Madrid hasta el momento. Es «un jugador determinante por todo lo que aporta», señaló Ancelotti, que recordó que «siempre ha sido eficaz».

Alucinan con Endrick

«Endrick vendrá para jugar como delantero centro». No se le deben buscar otras posiciones porque en el Real Madrid no lo hacen. Lo tienen claro. Los técnicos del conjunto blanco tienen decidido que el brasileño, cuando llegue la próxima temporada con la mayoría de edad recién cumplida, lo hará para reforzar la principal posición del ataque madridista. Puede jugar en otras posiciones, ya que es capaz de desenvolverse por ambas bandas, tanto la derecha como la izquierda, y como mediapunta, pero en el club blanco tienen claro que donde mejor va a rendir es en la punta de ataque.

«Su posición es la de delantero centro y así le hemos fichado», explican desde la cúpula del Real Madrid. Le comparan con otros grandes goleadores que ha tenido el conjunto blanco a lo largo de su historia, sobresaliendo por encima de todos a Ronaldo. Pero lo que tienen claro es que cuando aterrice en Valdebebas ocupará esa posición. Su labor será la de marcar los goles, donde mejor se siente y donde más brilla.

El momento de Rodrygo

Rodrygo está atravesando un momento complicado de cara a gol. No termina de celebrar, pero para Ancelotti es fundamental por todo lo que está dando dentro del terreno de juego. Su compromiso defensivo y táctico lo valora mucho el entrenador italiano, pero todos son plenamente conscientes de que debe ver portería.