Benzema: “¿Zidane o Mourinho? Me quedo con Solari”

Karim Benzema atendió a los medios tras la victoria del Real Madrid ante el Valladolid y confirmó el apoyo del equipo a Solari y que quiere continuar en el conjunto blanco el próximo curso.

Karim Benzema atendió a los medios tras la victoria del Real Madrid frente al Valladolid. El delantero fue protagonista en la remontada madridista con un doblete, que confirma su buena temporada en lo individual. Confirmó que quiere seguir en el conjunto madridista, pese a que es uno de los señalados por la afición, y señaló que el equipo está unido y que apoya a Solari.

¿Seguirá el año que viene?

“El Madrid es el mejor equipo del mundo. Estoy aquí y quiero seguir el año que viene”

¿Zidane o Mourinho?

“Me quedo con Solari. Estamos con el entrenador siempre, yo el primero”.

Eliminación en Champions

“Pienso siempre en el fútbol. Ganamos mucho en los últimos años, perdimos contra el Ajax y parece que nunca hemos ganado cosas”.

Palabras de Modric

“Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo no pienso así, nosotros estamos aquí. Cristiano ya no está en Madrid y debemos seguir”.

Continuidad de Solari

“Solari es nuestro entrenador. Claro que quiero que siga ¿Por qué cambiar? Ahora nos quedan 11 partidos, que se quede con nosotros y vamos a ganar todos”

Le da el brazalete a Marcelo

“Le doy el brazalete porque es el capitán”

Vuelta de Mourinho

“Eso no es tema mío. Nosotros tenemos nuestro entrenador”

Apoyo a Solari

“Estamos con él. A veces se dicen cosas pero yo veo al vestuario le veo unido. Si no estamos unidos no podemos hacer un partido como el de hoy. Estamos eliminados de Copa y Champions y con la Liga casi imposible. El fútbol es así y tenemos que continuar. Ahora toca disfrutar. No hay que olvidar que hemos ganado mucho estos años. Eso es muy difícil y muy importante”.”

Isco

“No te voy a decir nada. Eso se queda con nosotros”.